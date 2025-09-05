Este viernes 5 de septiembre, Kylian Mbappé fue titular en el juego de Ucrania vs Francia, correspondiente a las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026.

Francia derrotó 2-0 a Ucrania en el juego de la jornada 1 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA en donde el jugador del Real Madrid anotó un gol en el partido.

Con esta nueva anotación Kylian Mbappé empató el récord de Thierry Henrry con su selección y ya es el segundo máximo anotador de su historia.

Kylian Mbappé regresó a la actividad con su selección este viernes y anotó el segundo gol en la victoria de Francia de 2-0 ante Ucrania correspondiente a la Jornada 1 de las eliminatorias mundialistas de la UEFA.

Con ese tanto, Kylian Mbappé igualó a Thierry Henry con 51 goles, convirtiéndose así en el segundo máximo anotador de la Selección de Francia, junto con el histórico exfutbolista del Arsenal.

De esta manera el delantero merengue ya solo está a la caza de Oliver Giroud, quien lidera la lista de máximos goleadores de Francia con 57 goles.

Top 5 máximos goleadores de Francia:

Olivier Giroud - 57 goles Kylian Mbappé y Thierry Henry - 51 goles Antoine Griezmann - 44 goles Michel Platini - 41 goles Karim Benzema - 36 goles

Así fue el gol de Kylian Mbappé con Francia con el que se convirtió en el segundo máximo goleador de Francia

Con goles de Kylian Mbappé y Michael Olise, Francia se llevó el triunfo ante Ucrania en su primer partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, edición en la que quiere seguir con un paso exitoso, pues en 2018 y 2022 consiguió llegar a la Gran Final.

El gol de Mbappé cayo al minuto 82 del partido cuando tras un pase de Tchouaméni, aceleró hacia al área, fintó a Zabarnyi y con un fuerte disparo al poste izquierdo liquidó la victoria de su Selección.

Con ello, Les Bleus sumaron sus primeros tres puntos para encaminarse correctamente a la clasificación para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.