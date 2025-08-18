Franco Mastantuono apenas lleva una semana en el Real Madrid y la prensa ya lo puso en el ojo del huracán por un declaración de Lionel Messi. Xabi Alonso tuvo que salir a defenderlo.

Y es que Franco Mastantuono es uno de los fichajes del Real Madrid que más prometen, pero tiene unas ciertas similitudes con Lionel Messi que puede que no guste a un sector.

Es argentino, es zurdo, juega en la misma posición, pero uno se vistió de blanco y otro de Blaugrana. Así que la comparación es inevitable.

Ya se sabía que el exRiver Plate iba a llegar a la Casa Blanca, pero debido a que todavía no cumplía 18 años no podía entrenar ni mucho menos jugar. Pero el día esperado está muy cerca.

¿Problemas por Messi? Xabi Alonso respalda a Mastantuono tras su presentación con Real Madrid

Hace unos días, Franco Mastantuono fue presentado con el Real Madrid. En la rueda de prensa no tuvo reparo en decir que Lionel Messi es “el mejor jugador del mundo”.

Debido a eso le cayeron muchas críticas de parte de los aficionados del Real Madrid. Incluso, ya le salpicó a Xabi Alonso, pues le cuestionaron las declaraciones de Franco Mastantuono.

Al entrenador del Real Madrid le preguntaron: "¿Habrá alguna recomendación a Franco Mastantuono por sus palabras sobre Messi?“, y Alonso respondió: ”Yo puedo ver que tenga lógica que su jugador favorito sea Messi. Siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí“.

🎙️ ¿Habrá alguna recomendación a Franco Mastantuono por sus palabras sobre Messi?



🗣️ Xabi Alonso: ¿Recomendación? "Yo lo entiendo perfectamente es argentino y es zurdo."



VAYA CLASE 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/RDsemMSKG0 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 18, 2025

Jugadores del Real Madrid que han dicho que Lionel Messi es el mejor de todos

No es secreto que los jugadores del Real Madrid han dicho cosas diferentes sobre Lionel Messi cuando están en el club y cuando salen. Parece que existe una regla en la que no pueden reconocer que el argentino es el mejor. Por eso lo que comentó Mastantuono soprendió a todos.

Sergio Ramos dijo lo siguiente cuando salió del Real Madrid: Han sido muchos años de sufrimiento jugando contra Leo Messi, pero ahora lo estoy disfrutando. Es el mejor jugador que ha dado el futbol

Luka Modric declaró siendo aún parte del Club Blanco: “Ojalá Messi gane el Mundial, es el mejor de la historia…Nunca he visto a un futbolista jugar con tanta regularidad como a este chico".