El Real Madrid se llevó la victoria en el Clásico Español ante el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, pero la celebración del equipo merengue fue un poco opacada por el gesto de Vinicius Jr., quien se enfureció por salir de cambio, por lo que ya se reveló que fue lo que dijo en el banquillo.

Vinicius Jr. fue fundamental en la victoria del Real Madrid sobre el FC Barcelona, sin embargo, por decisión táctica fue sustituido por el DT Xabi Alonso, algo que no gustó mucho al futbolista brasileño, quien se quejó mientras se dirigía al área de suplentes.

Al ver su número en la pizarra, el brasileño expresó su enojo con gestos y palabras que no podía creer que lo estaban sustituyendo tras dar un partidazo ante el FC Barcelona: “¿Yo? ¡Míster! ¿Yo?”, se fue diciendo Vinicius.

“Yo me voy del equipo”, Vinicius enfureció y amenazó con irse del Real Madrid tras salir de cambio en el Clásico Español

El incidente de Vinicius Jr. se produjo cuando el marcador ya se encontraba a favor de los merengues por 2-1. El jugador del Real Madrid, quien ya había sido un dolor de cabeza para los jugadores del FC Barcelona, fue señalado por el cambio, una decisión que sorprendió a todos hasta el propio futbolista.

“¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”, fueron las palabras, según testigos, del jugador del Real Madrid, quien se encuentra en medio de su renovación de contrato.

🚨 The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬



He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

Además de soltar dichas palabras, Vinicius Jr. se fue camino a los vestidores cuando fue sustituido y minutos después regresó a la banca con sus demás compañeros del equipo blanco.

¿Xabi Alonso hablará con Vinicius Jr tras la molestia del jugador del Real Madrid?

Xabi Alonso, DT del Real Madrid, dejó pasar los momentos posteriores al Clásico Español para no entorpecer la felicidad de sus jugadores, pero aseguró que hablará dentro del vestuario tras los gestos de Vinicius Jr.

“Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber como tratar de diferente manera, pero con la misma exigencia y el mismo respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario”, dijo Xabi Alonso en conferencia de prensa tras el partido contra el FC Barcelona.

“Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vini. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante”, añadió el DT español sobre el jugador brasileño.