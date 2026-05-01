Osmar Olvera y Juan Celaya le dieron a México la primera medalla en la Final de la Copa del Mundo de Clavados en China, al ganar la presea de plata en trampolín sincronizado de 3 metros.

La pareja mexicana de Osmar Olvera y Juan Celaya quedó por detrás de los chinos Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng

Osmar Olvera y Juan Celaya confirman su calidad internacional en clavados

Los medallistas olímpicos de París 2024, Osmar Olvera y Juan Celaya, obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados varonil, tras registrar un total de 420.57 puntos.

El oro fue para los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, con 460.68 unidades, mientras que los británicos Anthony Harding y Jack Laugher se quedaron con el bronce al sumar 406.20 puntos.

En el caso de Osmar Olvera, fue la primera de dos medallas en el primer día de actividades de la Final de la Copa del Mundo de Clavados.

La segunda presea plateada llegó en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, gracias a la actuación que tuvo junto a Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo y Randal Willars, quienes acumularon 422.50 puntos.

México arrancó fuerte la Final de la Copa del Mundo de Clavados

La medalla de plata de Osmar Olvera y Juan Celaya fue la primera de 3 que conquistó México en el día inaugural de la Final de la Copa del Mundo de Clavados.

México sumó dos medallas de plata y una de bronce, mientras que China lidera la clasificación con cinco preseas de oro.