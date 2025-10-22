A pesar de que no vamos ni a la mitad de la temporada 2025/2026, en redes sociales ya han comenzado a circular fotografías de los que serían los uniformes de varios equipos para la próxima temporada y uno de ellos es el del Real Madrid.

Para la actual temporada, Adidas diseñó tres uniformes para el Real Madrid: El clásico blanco de local, uno azul oscuro de visitante y un alternativo edición especial que es de un tono azul por las butacas del Estadio Santiago Bernabéu.

Sin embargo, para la próxima temporada Adidas habría modificado drásticamente el diseño de la tercera equipación de los Merengues y sería una indumentaria muy similar a la que en su tiempo usaron Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Así sería el tercer uniforme del Real Madrid para la próxima temporada

De acuerdo a información compartida por el sitio web Footy Headlines, la tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2026/2027 sería un diseño totalmente rosa con tonos en blanco.

Además, el escudo del Real Madrid estaría presente en toda la camiseta en un tono distinto de rosa y que se aprecia más con el relieve de la luz. En la temporada 2014/2015 también utilizaron una indumentaria de ese color.

En aquel curso, varios históricos del conjunto merengue como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Toni Kroos aún estaban en la institución y lograron conquistar la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Real Madrid sigue con paso perfecto en la Champions League

Con gol de Jude Bellingham, Real Madrid se impuso 1-0 en el Estadio Santiago Bernabéu a la Juventus y sumó su tercera victoria en lo que va de la presente temporada de la Champions League.

Junto con Arsenal, Inter de Milán, Bayern Múnich y PSG, el Real Madrid es de los únicos clubes que marcha con paso perfecto en la fase de liga de la Champions League y lideran la tabla.

El próximo compromiso de los dirigidos por Xabi Alonso es nada más y nada menos que El Clásico el próximo domingo 26 de octubre a las 9:15 en el Estadio Santiago Bernabéu ante el FC Barcelona.