En su momento, fue anunciado como un fichaje estrella para Real Madrid, pero hoy, podría abandonar al equipo en enero toda vez que en lo que va de la temporada, es el único jugador que no ha tenido minutos y no entraría en los planes del técnico Xabi Alonso.

Endrick fue un fichaje por el cual Real Madrid hizo una inversión millonaria, pero a pesar de eso, su actividad con los Merengues ha sido contada, sobre todo desde la llegada de Xabi Alonso al equipo toda vez que, una vez recuperado de su lesión, tampoco lo ha utilizado.

En ese sentido, reportes en España han asegurado que el jugador brasileño se encuentra sumamente inconforme e incluso, tuvo un desplante en la visita de los Merengues a Getafe en donde pateó una botella al notar que no entraría de cambio.

Endrick se ve fuera de Real Madrid

Después de todo lo sucedido, Endrick ya se habría empezado a cuestionar su permanencia en Real Madrid debido a que al no jugar, pondría en peligro su convocatoria con la Selección de Brasil para el Mundial 2026, cita que no se quiere perder bajo ninguna circunstancia.

Según lo publicado por el portal Mundo Deportivo, hay equipos en Europa que recibirían sin problema a Endrick si saliera de Real Madrid. Escuadras en España, Inglaterra, Francia e Italia ya habrían manifestado su interés y esperarían lo que suceda en enero.

Dicho esto, en Real Madrid por ahora considerarían solamente ceder a préstamo a su jugador y no venderlo, esto por la inversión que hicieron en él y las condiciones que esperan pueda mostrar en algún momento con ellos.

Xabi aprobó la salida de Endrick de Real Madrid

El que ya dio su visto bueno para que Endrick salga de Real Madrid es el técnico Xabi Alonso, quien no tiene en planes al brasileño y es al único futbolista de su plantel al que no le ha dado minutos en la temporada actual.

Cabe destacar que esta situación fue prevista por los representantes de Endrick, los cuales desde antes que Xabi Alonso diera su anuencia para la salida del brasileño de Real Madrid, ya tenían charlas con otros clubes a sabiendas de lo que podría suceder.

De tal forma, los días de Endrick en Real Madrid parecen estar contados y para Enero podría tener un nuevo reto en su carrera aunque sea cedido, pero con los minutos suficientes para pelear su lugar en la Canarinha para el Mundial.