Boletos Toluca vs Tigres: Fecha, precios y venta oficial para la final de vuelta Liga MX 2025

El Deportivo Toluca publicó los precios de los boletos y las opciones para acceder a la venta oficial de las entradas del partido de vuelta de la Final de la Liga MX vs Tigres.

El boleto más accesible para estar en el partido Toluca vs Tigres tiene un precio de 880 pesos en localidad Tribuna Diablos número 3; mientras que 4000 pesos será el costo de la entrada más cara en Vid Eurus.

El Deportivo Toluca informó que este miércoles 10 de diciembre arrancó la venta vía internet de los boletos para la Final de Liga MX vs Tigres.

A continuación te compartimos los precios de los boletos para el

Tribuna Diablos 3 | $880

Tribuna Diablos 2 y 1 |$990

General 2 | $1100

General 1 | $1350

Preferente 2 | $1550

Preferente 1| $1800

Escarlata alta | $1800

Plateas | $2100

Vid Eurus | $4000

Ingresa ya y compra tus boletos para la final 👹



UN12🤩https://t.co/ua0jnJdjc0 pic.twitter.com/94eHCipMFL — Toluca FC (@TolucaFC) December 10, 2025

Boletos Toluca vs Tigres: ¿Cómo acceder a la venta oficial de la Final de vuelta de Liga MX 2025?

La venta oficial de boletos para la Final de vuelta, Toluca vs Tigres empezó a las 10 horas, tiempo del centro de México, en la empresa encargada de la comercialización de las entradas para los partidos de los Diablos Rojos.

Toluca vs Tigres: Día y hora para ver el partido de vuelta de la Final de la Liga MX

El partido de vuelta de la Final de la Liga MX, Toluca vs Tigres, se jugará en el Estadio Nemesio Diez, el domingo 14 de diciembre a las 19 horas.

Toluca vs Tigres: Canal para ver el partido de vuelta de la Final de la Liga MX

Toluca vs Tigres será transmitido a través de ViX, TUDN y los Canales 5 y 7.