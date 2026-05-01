La segunda medalla de plata de México en la Copa del Mundo de Clavados de China, llegó en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros, gracias a la actuación de Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars.

Equipo mixto de México | medalla de plata | Copa Mundial de Clavados en China

México le dio pelea a China por la cima del podio en la Copa del Mundo de Clavados

El equipo mixto de México liderado por Osmar Olvera, acumuló 422.50 puntos superado por el primer lugar de China, con 463.70 unidades, en la Copa del Mundo de Clavados.

Australia ocupó el tercer sitio en al final de la Copa del Mundo de Clavados que se celebró en China, con 410.45 puntos.

En el caso de Randal Willars, también ganó la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizados varonil, junto a Kevin Berlín.

México gana la plata en equipo mixto (@conade)

México arrancó fuerte la Final de la Copa del Mundo de Clavados

La medalla de plata del equipo mixto fue la segunda de 3 que conquistó México en el día inaugural de la Final de la Copa del Mundo de Clavados.

México sumó dos medallas de plata y una de bronce en el primer día de la Copa del Mundo de Clavados, mientras que China lidera la clasificación con cinco preseas de oro.

Las competencias siguen este viernes a partir de las 21 horas con la eliminatoria directa, semifinal y final de trampolín de 3 metros varonil.

Juan Celaya vs Osmar Olvera se enfrentarán desde la primera ronda, avanzando solo uno de ellos.

Se disputará también la eliminatoria directa, semifinal y final de plataforma de 10 metros femenil, con la participación de Zoe Cueva ante Linjing Jiang.