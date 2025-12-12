Tigres tomó ventaja en la Final de la Liga MX sobre Toluca, resultado que lo acerca a su noveno campeonato. Revisa qué necesitan los felinos para coronarse en el Apertura 2025.

Tigres 1-0 Toluca fue el resultado de la Final de ida de la Liga MX, marcador que le da ventaja a los felinos para la vuelta que se jugará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez.

Final Liga MX 2025: Esto necesita Tigres para ganar su noveno campeonato

Tigres necesita mantener la ventaja global en el marcador de la Final de la Liga MX, para conseguir su noveno campeonato en el futbol mexicano.

En caso de que Toluca gane la Final de vuelta por la mínima diferencia, y con eso, empate el marcador global, el partido se iría a tiempos extras.

Si en los tiempos extras no hay ganador, habrá serie de penaltis para definir al campeón de la Liga MX en su Apertura 2025.

Estos son algunos de los resultados que le daría el campeonato a Tigres en la Liga MX:

Toluca 0-0 Tigres

Toluca 1-1 Tigres

Toluca 2-2 Tigres

Toluca 3- 3 Tigres

Ganar por cualquier marcador la Final de vuelta le daría de manera más clara, su noveno campeonato de la Liga MX a Tigres.

¿Cómo fue la Final de ida de la Liga MX?

Tigres aprovechó un error de Toluca para salir con la ventaja de 1-0 en el marcador, luego de 90 minutos en la Final de ida de la Liga MX 2025.

El portero de Toluca, Hugo González, se equivocó en una salida y entregó el balón a Tigres, que anotó el gol de la ventaja en la Final de la Liga MX por conducto de Ángel Correa, a pase de Diego Lainez.

Aunque Toluca intentó emparejar el marcador, el equipo de Antonio Mohamed careció de porfundidad para llegar al arco de los Tigres.

¿Cuándo es la Final de vuelta en la Liga MX?

La Final de vuelta de la Liga MX 2025, Toluca vs Tigres, se juega el domingo 14 de diciembre de 2025 a partir de las 19 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

