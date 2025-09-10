La euforia por conseguir un boleto para asistir a un partido del Mundial 2026 va en ascenso; así que es tiempo de contarte cuántos días tienes para inscribirte al sorteo de preventa VISA.

Conseguir un boleto para asistir a un juego del Mundial 2026 será casi una hazaña, hay que pasar por muchos filtros y contar con bastante suerte.

Boletos Mundial 2026: ¿Cuántos días tienes para inscribirte al sorteo de preventa VISA?

La FIFA, organizadora del Mundial 2026, advirtió que el periodo para participar en el sorteo de preventa VISA, que marca el inicio de la primera fase de venta de boletos, ya está abierto en FIFA.com/tickets.

Gracias al socio oficial de la FIFA en tecnología de pagos, los titulares de tarjeta VISA pueden confirmar su participación en cualquier momento durante un periodo de diez días que comenzó el miércoles 10 de septiembre a las 11 de la mañana.

La inscripción para el sorteo de preventa VISA finalizará el viernes 19 de septiembre, por lo que serán 10 días en total los que se tendrá la oportunidad de inscribirse

Los horarios asignados para poder comprar boletos inician en octubre, y las entradas para los partidos de la fase de grupos tendrán un costo inicial de 60 dólares.

¿Qué pasará después de inscribirte al sorteo de preventa VISA?

Una vez concluido el proceso de sorteo de preventa VISA para comprar boleos del Mundial 2026, los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico a partir del lunes 29 de septiembre.

Después, a partir del 1 de octubre, a quienes resulten seleccionados se les asignará una fecha y hora para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) exclusivamente con una tarjeta VISA.

¿Hay un requisito especial para participar en el sorteo de preventa VISA?

Toda la información relacionada con el proceso del sorteo de preventa VISA, los precios y las fases adicionales de venta están disponible en FIFA.com.

Cabe señalar que la participación en el sorteo de preventa VISA está sujeta a los términos y condiciones. Los aficionados deben ser mayores de 18 años y no se requiere hacer ningún pago para participar ni para resultar ganador.

Así las cosas, si tienes una tarjeta VISA y te interesa ir a un partido del Mundial 2026, ponte en acción para poder acceder al sorteo de preventa de boletos.