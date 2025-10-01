Alejandro Zendejas se ha convertido en uno de los referentes de la actual plantilla del Club América y aunque muchos quisieran verlo portando la camiseta de la Selección Mexicana, el futbolista optó por rechazar esta opción.

Aunque han surgido diversas versiones sobre lo que sucedió, la realidad es que Alejandro Zendejas decidió rechazar a la Selección Mexicana y representar a la Selección de Estados Unidos.

Ahora el futbolista del Club América se ha vuelto protagonista de la Liga MX y muchos lamentan que no pueda jugar para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Revelan por qué Alejandro Zendejas rechazó a la Selección Mexicana

De acuerdo con información revelada por Gibrán Araige en su canal de YouTube, Alejandro Zendejas rechazó representar a la Selección Mexicana, a pesar de que ya había tenido pláticas al respecto.

Según lo dicho por la fuente anteriormente mencionada, Gerardo Martino, en ese entonces DT de la Selección Mexicana, y Jaime Ordiales tuvieron pláticas con Alejandro Zendejas para integrarlo al Tri.

El jugador del Club América estaba abierto a vestir la playera tricolor y ambas partes habían acordado verse en Coapa para que el futbolista firmara los documentos que le permitirían cambiarse de Federación.

Desafortunadamente, ni Gerardo Martino ni Jaime Ordiales pudieron acudir a la cita, por lo que designaron a alguien de su confianza para que fuera a obtener la firma de Zendejas.

En el momento del encuentro, el jugador se mostró sorprendido y pidió quedarse el documento para leerlo detenidamente y, al final, no quiso firmarlo.

De acuerdo con la versión del Tata Martino, Zendejas exigía que jugar el Mundial 2022 para firmar el documento, a lo que el DT le explicó que no le podía garantizar eso.

La Selección Mexicana hizo un segundo intento por incorporar a Alejandro Zendejas

Según Gibrán Araige, la Selección Mexicana hizo un segundo intento por incorporar a Alejandro Zendejas durante la gestión de Rodrigo Ares de Parga.

Tras el fracaso en Qatar 2022, Alejandro Zendejas todavía tenía la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana y Rodrigo Ares de Parga hizo el intento por convencerlo de venir al Tri.

Fue en ese momento en el que Zendejas tomó la decisión final de quedarse con Estados Unidos, que fue la selección que se fijó primero en el ahora futbolista del Club América.