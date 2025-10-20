La fase de grupos de la Concachampions Femenil llegó oficialmente a su fin y con ello, se confirmó que dos equipos mexicanos como América y Pachuca lograron clasificarse a la ronda de semifinales que se llevará a cabo en mayo del año 2026, por lo que tendrán tiempo de armar escuadras competitivas para competir por el primer título internacional de su historia.

América y Pachuca compartieron el Grupo A de la Concachampions Femenil dentro del cual las Águilas terminaron en el primer lugar con 10 puntos, mientras que las Tuzas fueron segundas con siete unidades. Ambas escuadras obtuvieron el boleto y dejaron en cuenta al poderoso Orlando Pride, que fue una de las sorpresas en lo que respecta a eliminaciones. Con esto, los dos equipos de la Liga MX se metieron a las semifinales.

El otro lado de la moneda en lo que respecta a los representativos mexicanos estuvo con Rayadas. El equipo regiomontano se ubicó en el Grupo B de esta Concachampions Femenil. Las regiomontanas fueron terceras en su sector, terminaron por debajo de Spirit y Gotham FC, que enfrentarán a azulcremas e hidalguenses.

¿Cómo se jugarán las semifinales de Concachampions Femenil?

Una vez confirmados los cuatro equipos que se clasificaron a las semifinales de la Concachampions Femenil, es importante mencionar que los cruces enfrentarán al primer lugar del Grupo A contra el segundo puesto del Grupo B y al segundo posicionado del Grupo A frente al líder del Grupo B. Dicho esto, América jugará contra Gotham FC y Pachuca hará lo propio ante Spirit.

En lo que respecta a la serie de semifinales de Conachampions Femenil de América, se llevará a cabo el próximo 20 de mayo del 2026 en contra del ya mencionado Gotham FC de la NWSL, el cual, dicho sea de paso, en estos momentos marcha en el séptimo lugar en su torneo local.

En lo que respecta a Pachuca, se medirá a Washington Spirit por la otra semifinal de Concachampions el sábado 23 de mayo del 2026. El ganador se quedará con el segundo boleto a la final de este torneo internacional.

El Final Four de la Concachampions Femenil aún no tiene sede

Es importante mencionar que este Final Four de la Concachampions Femenil todavía no tiene una sede confirmada para llevarse a cabo y no se sabe todavía si se jugará en México, Estados Unidos u otro país.

Este año, el Final Four de la Concachampions Femenil se jugó en el Estadio Universitario de Nuevo León y ahí, Gotham FC se convirtió en el primer equipo ganador de este certamen, mismo en el que buscarán el bicampeonato.

Se espera que tanto América como Pachuca fortalezcan sus respectivas plantillas para el semestre entrante a sabiendas del reto mayúsculo que representará dejar en el camino a los clubes de Estados Unidos para así, pensar en una final mexicana de la Concachampions Femenil.