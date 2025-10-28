México continúa su camino en el Mundial Sub-17 Femenil enfrentando en octavos de final a Paraguay; te decimos la hora y el canal para ver el partido.

México ha tenido un Mundial Sub-17 Femenil aceptable, pero tendrá que esforzarse al máximo para eliminar a Paraguay, escuadra que terminó invicta la Fase de Grupos.

México vs Paraguay: Hora para ver los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil

A las 9:30 horas, México se medirá ante Paraguay el miércoles 29 de octubre en uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil.

México vs Paraguay será uno de los cuatro partidos que se jugará el miércoles 29 de octubre, para cerrar la fase de octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil.

México vs Paraguay: Canal para ver los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil

La plataforma ViX y FIFA+ transmitirán el partido México vs Paraguay, como parte de los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, que se disputa en Marruecos.

Partido: México vs Paraguay

Fase: Octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil

Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Academia de Futbol Mohammed VI

Transmisión: ViX y FIFA+

¿Cómo llegó México a octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil?

México terminó como segundo lugar del Grupo B del Mundial Sub-17 Femenil que se juega en Marruecos.

Con seis puntos, México quedó abajo de Corea del Norte, razón por la que enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, Marruecos 2025.

En la Jornada 3 de la Fase de Grupos, México venció 1-0 a Camerún para amarrar el pase a los octavos de final de la competencia, en la que no tendrá un partido sencillo ante Paraguay.

¿Cómo calificó Paraguay a los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil?

Paraguay quedó igualado en 7 puntos con Japón en el Grupo F del Mundial Sub-17 Femenil, pero la mejor diferencia de goles de la escuadra asiática le dio el liderato del sector.

En la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 Femenil, Paraguay empató 1-1 con Japón.