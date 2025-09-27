La NWSL (National Women’s Soccer League) ya comienza a ver el talento de Lizbeth Ovalle pues marcó su primer gol con el Orlando Pride.

Orlando Pride se encuentra jugando contra San Diego Wave en la NWSL. En el minuto 7, se abrieron los espacios, y Lizbeth Ovalle quedó frente a la portería gracias a un gran pase. Recibió de zurda, y así mismo la prendió.

Anteriormente, la ex de Tigres ya había dado su primera asistencia, la hizo contra el Bay Football Club.

⚡ ⚽️ Primer gol de Lizbeth Ovalle en la NWSL



🇲🇽 La maga adelantó al #OrlandoPride en el partido con una gran definición 💯



pic.twitter.com/Il5kafOy2x — Ari Mc Grath (@Arielmcgrath) September 27, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información