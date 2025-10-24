¡El primer objetivo se cumplió! El partido México vs Camerún era clave en las aspiraciones de las tricolores en el Mundial Sub-17 y aunque sufrieron, consiguieron un agónico triunfo que les dio el boleto a los octavos de final de la justa con sede en Marruecos.

La vacante de heroína estaba vacante en la Selección Mexicana Femenil y Citlalli Reyes decidió tomar el papel en el México vs Camerún, al convertir un golazo de tiro libre en los últimos suspiros del partido.

Con el triunfo sobre Camerún, la Selección Mexicana Femenil se instaló en la segunda posición de la tabla con seis unidades, saldo de dos victorias y una derrota.

La victoria de México y la derrota de Países Bajos ante Corea del Norte fueron clave para que las tricolores avanzaran en el campeonato; ahora sólo resta esperar para conocer a su siguiente rival en la justa.

Video del gol de Citlalli Reyes que significó el triunfo tricolor en el México vs Camerún

Una solitaria anotación al minuto 86 bastó para el triunfo tricolor en el México vs Camerún. La autoría del gol fue Citlalli Reyes, quien fue la encargada de cobrar un tiro libre y la mandó cercana al poste derecho de la portera.

El gol de Citlalli Reyes significó el triunfo sobre Camerún y la clasificación de México a los octavos de final del Mundial Sub-17.

GOL Y A OCTAVOS 🔥



Citlalli Reyes marcó la anotación que le dio el triunfo a #México Sub 17 ante #Camerún.



📹 TUDNMEXpic.twitter.com/XQw9hMcDjj — ONCE Diario (@oncediariomx) October 24, 2025

Citlalli Reyes, la heroína de la Selección Mexicana

Citlalli Reyes se ha convertido en la heroína de la selección mexicana: marcó ante Camerún en los últimos minutos y ya lo había hecho frente a Países Bajos en el mismo minuto.

Con dosis de dramatismo la selección mexicana firmó el triunfo ante Camerún y con ello regresará a unos octavos de final, algo que no conseguía desde el 2018.

Aquella edición, la selección mexicana avanzó hasta la final donde se encontró con España y lamentablemente, perdió.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Sub 17?

Luego de vencer a Camerún e instalarse en los octavos de final, el siguiente paso de la Selección Mexicana es esperar, pues aún no conoce a su rival y aún faltan partidos de la Jornada 3 del Mundial Sub 17.

Los octavos de final se disputarán el miércoles 29 de octubre.