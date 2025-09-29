Los escándalos no cesan cuando se trata del futbol mexicano y ahora un histórico club de la Liga MX es acusado de tráfico de influencias, pues al parecer la dirección deportiva opera bajo sus propios intereses.

El caso de tráfico de influencias en un histórico equipo de la Liga MX evidenció a la encargada de la dirección deportiva y cómo en su gestión ha actuado para para beneficiar a la empresa en la que también labora.

Pero comencemos por contextualizar, el club de la Liga MX del que hablamos es el Puebla, equipo que ha ido de escándalo en escándalo en temas extradeportivos, pues si hablamos del tema cancha la situación es penosa.

Puebla fue acusado por operar bajo conflicto de intereses, pero no es en el equipo varonil sino en el femenil, donde su directora deportiva, Brenda Noemi Viramontes Ávalos se ha colocado en el ojo del huracán.

Directora deportiva de Puebla Femenil opera bajo conflicto de intereses

De acuerdo a una investigación realizada por el periódico Grada, Brenda Noemí Viramontes Ávalos, directora deportiva de Puebla Femenil opera bajo conflicto de intereses, pues contrata a jugadoras de su propia agencia.

La exjugadora se convirtió en directora operativa de Atmos, una empresa de representación de futbolistas y scouting deportivo. Mientras que en el Clausura 2005 asumió el cargo de directora deportiva en el Puebla Femenil.

Luisa Fernanda de Alba, Liliana Fernández Rodríguez y Mariana Danae Acosta Morales, jugadoras que son representadas por Atmos, fueron fichadas por Puebla Femenil.

Puebla Femenil, uno de los peores equipos de la Liga Femenil

Puebla Femenil es uno de los peores equipos de la Liga MX Femenil, en el Apertura 2025 marcha en la penúltima posición con cinco unidades, producto de una victoria, dos empates y nueve derrotas.

Además, son la tercera peor defensiva del campeonato con 32 goles en sólo 12 jornadas y la peor ofensiva con sólo cinco goles en su cuenta.

Los números del Puebla Femenil son vergonzosos, lejos quedaron aquellos momentos en los que las Enfranjadas competían por clasificar a la fase final del campeonato.

Para ejemplificar el mal momento de Puebla, basta decir que el Clausura 2025 fue el peor torneo para el equipo femenil, pues con Carlos Adrián Morales en el banquillo apenas sumaron seis unidades.