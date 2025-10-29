En la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, Mazatlán vs América Femenil se miden en un partido en el que las Águilas son claras favoritas; te contamos a qué hora y dónde ver el juego.

Mazatlán vs América Femenil es el último partido programado en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, y se jugará el sábado 1 de noviembre.

Mazatlán vs América Femenil: A qué hora ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil

El sábado 1 de noviembre, Mazatlán vs América Femenil juegan el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio El Encanto será el escenario del partido Mazatlán vs América Femenil, una visita que luce cómoda para la escuadra azulcrema, en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

Mazatlán vs América Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi y FOX One transmitirán el partido Mazatlán vs América Femenil, duelo correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025.

Partido: Mazatlán vs América Femenil

Fase: Jornada 17 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Tubi y FOX One

¿Cómo llega Mazatlán al partido de la Jornada 17 de Liga MX Femenil vs América?

Ante América Femenil, Mazatlán se juega sólo el orgullo de sumar los tres puntos en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 16 de la competencia, Mazatlán perdió en la cancha del Santos Laguna, para estancarse en dos puntos como la peor escuadra de la competencia.

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

América Femenil llega como una de las mejores escuadras de la Liga MX Femenil, pero tiene prohibido dejar ir puntos en la cancha del Mazatlán.

Con 35 puntos, América Femenil ocupa el tercer lugar de la Liga MX Femenil, aunque ya no podrá calificar a la Liguilla en mejor posición.

Ante Mazatlán, América Femenil debe ganar los tres puntos para evitar que Toluca le dé alcance e incluso pueda superar su puntaje.

En la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, América Femenil venció 3-2 al Atlas en calidad de visitante.