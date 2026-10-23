Vincent Kompany, el técnico del Bayern Múnich, fue hospitalizado el viernes 23 de octubre tras desplomarse cuando presenciaba una sesión de entrenamiento de la filial del club alemán.

El Bayern Múnich, Vincent Kompany, de 40 años, se encontraba observando una sesión de entrenamiento de la filial del club alemán cuando se desplomó.

Los detalles del percance que sufrió Vincent Kompany

El Bayern Múnich compartió un comunicado en sus redes sociales, para ofrecer detalles de los sucedido con su entrenador Vincent Kompany.

Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica tras sufrir un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. Está siendo sometido a un examen médico exhaustivo en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica." Club Bayern Múnich

Hasta nuevo aviso, el cuerpo técnico del Bayern Múnich se hará cargo de los entrenamientos y de la actividad competitiva del primer equipo.

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, compartió que al entrenador belga se le dará “todo el tiempo que necesite” para recuperarse.

El próximo partido del Bayern Múnich será el domingo contra Friburgo en la Bundesliga.

La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación."

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. (@vincentkompany/Instagram)

Vincent Kompany enfrentó una infección viral

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, atravesó por una infección viral que lo obligó a perderse una sesión de entrenamiento y una conferencia de prensa el martes pasado.

Regresó al banquillo para el empate 2-2 del miércoles contra Arsenal en la Champions League. Tras ese partido, Kompany reconoció que intentó sobreponerse a la enfermedad y que no atendió las señales de su cuerpo.