Slavia Praga vs Lens disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-2 en la cancha del Fortuna Arena.

Slavia Praga vs Lens: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Slavia Praga vs Lens es empate 2-2 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Slavia Praga 2-2 Lens.

Slavia Praga vs Lens: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Lens, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Slavia Praga

Portero: Antonin Kinsky

Defensas: Tomas Holes, David Zima y Jan Boril

Mediocampistas: David Doudera, Christos Zafeiris, Lukas Provod y El Hadji Malick Diouf

Delanteros: Ondrej Lingr, Tomas Chory e Ivan Schranz

Lens

Portero: Brice Samba

Defensas: Jonathan Gradit, Kevin Danso y Facundo Medina

Mediocampistas: Przemyslaw Frankowski, Andy Diouf, Adrien Thomasson y Deiver Machado

Delanteros: Angelo Fulgini, Florian Sotoca y Wesley Saïd

Hora y canal del partido Slavia Praga vs Lens en La Liga

Slavia Praga vs Lens juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13 horas, transmisión por Fox One.