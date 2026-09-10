Slavia Praga vs Lens disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 2-2 en la cancha del Fortuna Arena.
Slavia Praga vs Lens: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Slavia Praga vs Lens es empate 2-2 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Slavia Praga 2-2 Lens.
Slavia Praga vs Lens: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Slavia Praga vs Lens, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Slavia Praga
- Portero: Antonin Kinsky
- Defensas: Tomas Holes, David Zima y Jan Boril
- Mediocampistas: David Doudera, Christos Zafeiris, Lukas Provod y El Hadji Malick Diouf
- Delanteros: Ondrej Lingr, Tomas Chory e Ivan Schranz
Lens
- Portero: Brice Samba
- Defensas: Jonathan Gradit, Kevin Danso y Facundo Medina
- Mediocampistas: Przemyslaw Frankowski, Andy Diouf, Adrien Thomasson y Deiver Machado
- Delanteros: Angelo Fulgini, Florian Sotoca y Wesley Saïd
Hora y canal del partido Slavia Praga vs Lens en La Liga
Slavia Praga vs Lens juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13 horas, transmisión por Fox One.
- Partido: Slavia Praga vs Lens
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Fortuna Arena
- Transmisión: Fox One