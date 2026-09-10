El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo oficial su cambio de identidad visual, confirmando que deja atrás el rosa para adoptar ahora el lila.

Esta resolución busca renovar la paleta cromática utilizada oficialmente por el INE desde hace más de 10 años, con lo que dará la bienvenida a las elecciones.

INE elige al lila como su nuevo color oficial

El INE publicó su nuevo Manual de Identidad Institucional, en el que confirma que ahora será el lila su color oficial.

Esta actualización responde a la urgencia de garantizar la absoluta autonomía visual del INE frente a actores políticos, evitando así que la población confunda sus insignias públicas con las algún partido.

De igual forma, el INE justificó que las transformaciones tecnológicas y el rápido flujo informativo en entornos digitales experimentados durante la última década demandaban un instrumento renovado capaz de otorgar plena certeza ciudadana sobre la autenticidad de cada mensaje emitido.

Bajo esta disposición, el nombre y las siglas del organismo se plasmarán en azul marino, mientras que el diseño gráfico de la boleta ingresando a la urna empleará variadas tonalidades lilas.

Esta normativa permitirá también registrar legalmente el diseño corporativo para prevenir futuros conflictos de marca.

Asimismo, el INE precisó que la medida resulta clave para distinguir adecuadamente al personal desplegado en actividades territoriales frente a grupos que representan a partidos políticos.

La estrategia, elaborada por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, transformará progresivamente todos los materiales impresos y digitales del instituto a sus nuevos colores.