El Atlas le dio la bienvenida a Elías Montiel como su nuevo jugador, luego de cerrar un fichaje histórico por 12 millones de dólares por el mediocampista de 20 años que deja al Pachuca en pleno torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado, el Atlas destacó los orígenes de Elías Montiel que lo llevaron a los más grandes escenarios del futbol mexicano, y que continuará su carrera con la playera rojinegra.

Atlas presume la calidad de su nuevo jugador, Elías Montiel

Atlas valoró que, pese a su edad, Elías Montiel se ha consolidado como uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección del balompié nacional, luego de debutar en 2023 con solo 17 años.

“Su nombre tomó relevancia mundial durante la participación de su equipo en la Copa Intercontinental de la FIFA, torneo en el que alcanzó la Final frente al Real Madrid y dejó actuaciones que llamaron la atención del entorno futbolístico internacional” Atlas

El club rojinegro recordó que, el desempeño de Elías Montiel no ha pasado desapercibido en la Selección Nacional, pues ha representado al Trien distintas categorías juveniles.

Montiel conquistó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, fue capitán del Tri en la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 y recibió convocatorias con el representativo mayor.

Atlas pagó 12 millones de dólares por Elías Montiel

El fichaje de Elías Montiel por el Atlas, se cerró en 12 millones de dólares más 3 millones adicionales en variables. Esto convierte al juador en el traspasoe más caro en la historia del equipo.

Atlas adquirió el 80% de los derechos de Montiel, mientras que Pachuca retiene el 20% restante previendo una futura exportación a Europa.

El joven mediocampista firmó un vínculo definitivo por 4 años con la institución tapatía.