El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres. La ceremonia inicia a las 14 horas, tiempo del centro de México y podrá verse a través de DAZN.

Con las miradas puestas en Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé, la entrega del Balón de Oro 2026 podría tener en Harry Kane a un sorpresivo ganador.

Evento: Balón de Oro 2026

Fecha: 26 de octubre de 2026

Hora: 14 horas

Sede: London Palladium de Londres

Transmisión: DAZN

Balón de Oro 2026: a qué hora empieza la transmisión en México

A las 14 horas, tiempo del centro de México inicia la transmisión de la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026, aunque dos horas antes se desarrollará la alfombra roja que recibirá a todos los invitados.

Balón de Oro 2026: ¿Dónde ver la transmisión en México?

La plataforma DAZN transmitirá en vivo y de manera gratuita la entrega del Balón de Oro 2026, y el único requisito para acceder a la emisión es registrarle en la página oficial del canal.

Evento: Balón de Oro 2026

Fecha: 26 de octubre de 2026

Hora: 14 horas

Sede: London Palladium de Londres

Transmisión: DAZN

Son treinta los futbolistas nominados a ganar el Balón de Oro 2026 (especial)

Los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026

Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026.

Messi y Yamal, finalistas del Mundial 2026, además de Mbappé encabezan un listado en el que aparecen jugadores de la talla de Rodri y Vinícius Jr.

Esta es la lista de 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026: