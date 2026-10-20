La organización del Balón de Oro reveló la lista de los 10 nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos 2026, una distinción honorífica creada para conmemorar el 70 aniversario de la entrega del premio.

Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la cabeza de la lista, la organización estableció como condición para formar parte del grupo, que los futbolistas debían haber ganado el trofeo al menos en dos ocasiones durante su carrera.

En ese sentido, leyendas como Pelé o Diego Maradona no forman parte de las nominaciones, ya que en su época el galardón solo incluía a jugadores europeos.

Los 10 nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos:

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Johan Cruyff Michel Platini Marco van Basten Ronaldo Nazário Franz Beckenbauer Alfredo Di Stéfano Karl-Heinz Rummenigge Kevin Keegan

(@ballondor)

¿Cuándo se conocerá al ganador del Balón de Oro de Todos los Tiempos?

El Balón de Oro de Todos los Tiempos 2026 será entregado al ganador de una votación abierta para que los aficionados elijan la mejor temporada individual específica que culminó con la obtención del premio.

Las votaciones se realizan en la plataforma digital oficial de Ballon d’Or, y estará abierta hasta el 27 de octubre y el ganador definitivo se anunciará de manera oficial el 28 de octubre.

En ese sentido, al menos en el papel, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llevan ventaja sobre el resto de los nominados, ya que se mantienen vigentes.

(Chipp )

Europeos contra sudamericanos por el Balón de Oro de Todos los Tiempos 2026

Ocho futbolistas europeos están nominados para ganar el Balón de Oro de Todos los Tiempos 2026; hay dos representantes del continente americano.

Lionel Messi y Ronaldo Nazário, un argentino y un brasileño, llevan la bandera sudamericana en la votación.

En el caso de Alfredo Di Stéfano, nació en Argentina pero se naturalizó como español y su carrera la construyó en Europa como estrella del Real Madrid.