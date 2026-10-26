El streamer e influencer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, murió a los 30 años en Monterrey, Nuevo León, según confirmó su mánager.

Byron Reyes comunicó el fallecimiento durante la madrugada del lunes 26 de octubre mediante redes sociales, donde dedicó un mensaje de despedida al creador de contenido y amigo.

Hasta ahora, las causas de la muerte no han sido confirmadas por la familia ni por su representante, aunque personas cercanas compartieron reflexiones sobre su salud emocional.

¿Qué se sabe sobre la muerte de El Komanche?

El Komanche habría sido encontrado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, de acuerdo con los reportes.

La noticia fue confirmada por Byron Reyes, amigo y mánager del influencer, quien publicó un mensaje en Instagram para despedirlo y recordar su vínculo personal.

En su publicación, Reyes destacó que Gómez llevaba a El Salvador consigo y lo describió como un gran hijo, amigo, ser humano y compañero.

El Komanche, streamer (Instagram | El Komanche)

El representante también llamó a reflexionar sobre el impacto de las críticas en internet, al señalar que el influencer había recibido hate durante años en plataformas digitales.

Posteriormente, otros creadores expresaron inquietudes sobre el fallecimiento y relacionaron el caso con dificultades emocionales que, según algunos testimonios, enfrentaba Gómez en meses recientes.

La streamer española Biyín afirmó que El Komanche padecía bipolaridad, depresión y ansiedad, y sostuvo que el fallecimiento estaría relacionado con una decisión personal, sin ofrecer detalles.

Spreen y otros creadores también destacaron la importancia de atender la salud mental, mientras las causas oficiales del fallecimiento permanecen sin confirmarse públicamente ante la audiencia.