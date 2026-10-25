Querétaro vs Cruz Azul protagonizan uno de los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Querétaro 2-2 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.

Pronóstico: Querétaro 2-2 Cruz Azul

Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Cruz Azul, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Lucas Abascia, Carlos Villanueva, Daniel Parra

Mediocampistas: Bernardo Parra, Carlo García Paulo Víctor y Mateo Coronel

Delantero: Alí Ávila

San Luis se impuso a Querétaro en la Jornada 13. (Fernando Monreal / MEXSPORT)

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Alan Mozo, Alán Montes, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Érik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García y Carlos Rodríguez

Delantero: Gabriel Fernández

Cruz Azul se lleva la victoria ante Pachuca y se quedan con el tercer lugar en la Jornada 13. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19:05 horas por ViX y YouTube.