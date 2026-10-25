Querétaro vs Cruz Azul protagonizan uno de los partidos de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico empate 2-2 en el La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Querétaro 2-2 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 14 de de la Liga MX.
Pronóstico: Querétaro 2-2 Cruz Azul
Querétaro vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Cruz Azul, en la Jornada 14 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Querétaro vs Cruz Azul: Día y canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Lucas Abascia, Carlos Villanueva, Daniel Parra
- Mediocampistas: Bernardo Parra, Carlo García Paulo Víctor y Mateo Coronel
- Delantero: Alí Ávila
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Alan Mozo, Alán Montes, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Érik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García y Carlos Rodríguez
- Delantero: Gabriel Fernández
Querétaro vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Querétaro vs Cruz Azul juegan en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 25 de octubre a las 19:05 horas por ViX y YouTube.
- Partido: América vs Pachuca
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One