América se mantiene como líder después de la Jornada 14 del Apertura 2026. Chivas y Cruz Azul siguen a un punto de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

  1. América | 27 puntos
  2. Chivas | 26 puntos
  3. Cruz Azul | 26 puntos
  4. Atlas | 24 puntos
  5. Toluca | 23 puntos
  6. León | 22 puntos
  7. Rayados | 20 puntos
  8. Tijuana | 20 puntos
  9. Querétaro | 20 puntos
  10. Santos | 19 puntos
  11. San Luis | 19 puntos
  12. Pumas | 17 puntos
  13. Pachuca | 16 puntos
  14. Puebla | 16 puntos
  15. Tigres | 15 puntos
  16. Atlante | 14 puntos
  17. Necaxa | 10 puntos
  18. FC Juárez | 5 puntos

Chivas y Cruz Azul llegaron a 26 puntos tras vencer a Rayados y Querétaro, mientras que Atlas es cuarto lugar de la competencia.

La Jornada 15 se juega del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Chivas le saca la victoria a Rayados en el Estadio BBVA.
Chivas ganó a Rayados en la Jornada 13 del Apertura 2026 (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Cruz Azul, Atlas y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX:

  • Necaxa 1-1 FC Juárez
  • Atlante 0-1 San Luis
  • León 1-1 Toluca
  • Rayados 0-1 Chivas
  • Pumas 1-1 Tigres
  • Atlas 4-3 Puebla
  • América 1-2
  • Querétaro 1-3 Cruz Azul
  • Tijuana 4-1 Santos
Cruz Azul venció a Querétaro en la Jornada 14.
Cruz Azul sigue en la pelea por el liderato de la Liga MX (Eduardo Serratos / MEXSPORT)

Fechas y horarios de la Jornada 15 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 30 al domingo 1 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX:

Viernes 30 de octubre

  • FC Juárez vs Querétaro | 19 horas
  • San Luis vs Atlas | 19 horas
  • Puebla vs Pumas | 21 horas

Sábado 31 de octubre

  • Pachuca vs Tigres | 17 horas
  • Rayados vs Tijuana | 19 horas
  • Chivas vs Atlante | 19:07 horas
  • América vs Toluca | 21 horas

Domingo 1 de noviembre

  • Santos vs Necaxa | 17 horas
  • Cruz Azul vs León | 19 horas