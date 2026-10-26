América se mantiene como líder después de la Jornada 14 del Apertura 2026. Chivas y Cruz Azul siguen a un punto de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

América | 27 puntos Chivas | 26 puntos Cruz Azul | 26 puntos Atlas | 24 puntos Toluca | 23 puntos León | 22 puntos Rayados | 20 puntos Tijuana | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Santos | 19 puntos San Luis | 19 puntos Pumas | 17 puntos Pachuca | 16 puntos Puebla | 16 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa | 10 puntos FC Juárez | 5 puntos

Chivas y Cruz Azul llegaron a 26 puntos tras vencer a Rayados y Querétaro, mientras que Atlas es cuarto lugar de la competencia.

La Jornada 15 se juega del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Chivas ganó a Rayados en la Jornada 13 del Apertura 2026 (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Cruz Azul, Atlas y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX:

Necaxa 1-1 FC Juárez

Atlante 0-1 San Luis

León 1-1 Toluca

Rayados 0-1 Chivas

Pumas 1-1 Tigres

Atlas 4-3 Puebla

América 1-2

Querétaro 1-3 Cruz Azul

Tijuana 4-1 Santos

Cruz Azul sigue en la pelea por el liderato de la Liga MX (Eduardo Serratos / MEXSPORT)

Fechas y horarios de la Jornada 15 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 30 al domingo 1 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX:

Viernes 30 de octubre

FC Juárez vs Querétaro | 19 horas

San Luis vs Atlas | 19 horas

Puebla vs Pumas | 21 horas

Sábado 31 de octubre

Pachuca vs Tigres | 17 horas

Rayados vs Tijuana | 19 horas

Chivas vs Atlante | 19:07 horas

América vs Toluca | 21 horas

Domingo 1 de noviembre