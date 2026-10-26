América se mantiene como líder después de la Jornada 14 del Apertura 2026. Chivas y Cruz Azul siguen a un punto de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.
- América | 27 puntos
- Chivas | 26 puntos
- Cruz Azul | 26 puntos
- Atlas | 24 puntos
- Toluca | 23 puntos
- León | 22 puntos
- Rayados | 20 puntos
- Tijuana | 20 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- Santos | 19 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Pumas | 17 puntos
- Pachuca | 16 puntos
- Puebla | 16 puntos
- Tigres | 15 puntos
- Atlante | 14 puntos
- Necaxa | 10 puntos
- FC Juárez | 5 puntos
Chivas y Cruz Azul llegaron a 26 puntos tras vencer a Rayados y Querétaro, mientras que Atlas es cuarto lugar de la competencia.
La Jornada 15 se juega del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.
Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Chivas, Cruz Azul, Atlas y Pachuca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 14 de la Liga MX:
- Necaxa 1-1 FC Juárez
- Atlante 0-1 San Luis
- León 1-1 Toluca
- Rayados 0-1 Chivas
- Pumas 1-1 Tigres
- Atlas 4-3 Puebla
- América 1-2
- Querétaro 1-3 Cruz Azul
- Tijuana 4-1 Santos
Fechas y horarios de la Jornada 15 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 30 al domingo 1 de noviembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 15 de la Liga MX:
Viernes 30 de octubre
- FC Juárez vs Querétaro | 19 horas
- San Luis vs Atlas | 19 horas
- Puebla vs Pumas | 21 horas
Sábado 31 de octubre
- Pachuca vs Tigres | 17 horas
- Rayados vs Tijuana | 19 horas
- Chivas vs Atlante | 19:07 horas
- América vs Toluca | 21 horas
Domingo 1 de noviembre
- Santos vs Necaxa | 17 horas
- Cruz Azul vs León | 19 horas