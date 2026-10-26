Durante la mañanera de este lunes 26 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum habló sobre la polémica que atraviesa Guadalupe Taddei tras su renuncia al Instituto Nacional Electoral (INE).

Claudia Sheinbaum rechazó el “linchamiento a una vida personal” tras la difusión de videos y fotografías de la vida privada de Guadalupe Taddei, asegurando que la burla “no se puede aplaudir”.

“No puede haber esta mofa machismo, misoginia a una mujer”, expresó Sheinbaum sobre comentarios y burlas a Taddei por su la vida personal, tema que salió a relucir tras los señalamientos por presunto conflicto de interés y entrega de contratos millonarios a proveedores cercanos que esgrimió la oposición, dijo la presidenta de México.

“Se deben separar las cosas”: Sheinbaum tras burla misógina a Taddei

Ante los comentarios y la burla misógina a la que Gudalupe Taddei ha sido expuesta tras su renuncia al INE, la presidenta Sheinbaum refrendó su rechazó a este tipo comentarios, por lo que dijo que “se deben separar las cosas” respecto a la vida personal y el trabajo.

“No se puede aplaudir, una cosa es un señalamiento de conflicto de interés, abuso de poder, otra cosa muy distinta es celebrar la crítica personal, principalmente que es una mujer” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asegurando que las críticas a la persona y la vida personal de Taddei no son correctas, pues Sheinbaum recalcó que las mujeres están más expuestas al escrutinio por el simple hecho de ser mujer.