Atlas vs Querétaro juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es triunfo para la escuadra Rojinegra.

Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.

Atlas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Atlas 2-0 Querétaro es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.

Pronóstico del partido: Atlas 2-0 Querétaro

Atlas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX

A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas 2-0 Querétaro de la Jornada 6 de la Liga MX.

Atlas

Portera: Camilo Vargas

Defensas: Ferrareis, Capasso, Schlegel y Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Duk, Saldívar, González y Ríos

Delanteras: José Martin y Florián Monzón

Atlas derrotó a Cruz Azul y es sublíder en la Liga MX. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Jean Unjanque, Santiago Homenchenko, Juan Cázares y Carlo García

Delanteros: Víctor y Alí Ávila

Querétaro ha tenido un buen inicio en el Apertura 2026 (Fernando Monreal / Fernando Monreal)

Atlas vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX

Atlas vs Querétaro se enfrentan en el inicio de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El partido es el sábado 29 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.