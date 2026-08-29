Atlas vs Querétaro juegan en la Jornada 6 de la Liga MX y el pronóstico es triunfo para la escuadra Rojinegra.
Conoce las posibles alineaciones del partido que se juega el sábado 29 de agosto.
Atlas vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Atlas 2-0 Querétaro es el pronóstico para el partido de la Jornada 6 de la Liga MX.
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Pronóstico del partido: Atlas 2-0 Querétaro
Atlas vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de la Liga MX
A continuación te dejamos las posibles alineaciones para el Atlas 2-0 Querétaro de la Jornada 6 de la Liga MX.
Atlas
- Portera: Camilo Vargas
- Defensas: Ferrareis, Capasso, Schlegel y Gaddi Aguirre
- Mediocampistas: Duk, Saldívar, González y Ríos
- Delanteras: José Martin y Florián Monzón
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Jean Unjanque, Santiago Homenchenko, Juan Cázares y Carlo García
- Delanteros: Víctor y Alí Ávila
Atlas vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX
Atlas vs Querétaro se enfrentan en el inicio de la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.
El partido es el sábado 29 de agosto a las 18 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Atlas vs Querétaro
- Fase: Jornada 6
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: YouTube y ViX