Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 en Colombia el 10 de agosto de 2026, ciudadanos y periodistas han solicitado la presencia de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. para apoyar en la búsqueda de sobrevivientes.

Brigada de Rescate Topos Tlatelolco confirmó que mantiene comunicación con autoridades colombianas y evalúa su participación, tomando en cuenta la magnitud del desastre y la capacidad de los equipos locales.

Las cifras de desaparecidos en Colombia varían entre 200 y más de 3 mil 400 personas, lo que refuerza la urgencia de ayuda especializada.

Colombianos esperan a los Topos de México para rescatar a sobrevivientes del terremoto

El periodista colombiano Ferney Santana reveló en el programa de Ciro Gómez Leyva que existe una petición para que los rescatistas mexicanos se sumen a las labores de emergencia tras el terremoto ocurrido en Colombia.

Esta solicitud hecha por el periodista colombiano de NTN24, destacó la experiencia internacional de los Topos y consideró necesaria la llegada de cuerpos especializados de rescate ante una tragedia de esta magnitud.

“Lo primero que pienso son en los Topos Mexicanos que tanto le han servido a las tragedias, no solamente de la región sino mundial. Yo creo que es vital que comiencen a llegar los cuerpos de rescate porque nunca se dan abasto en una tragedia de estas magnitudes” Ferney Santana, periodista colombiano

Las cifras de desaparecidos todavía son variables; datos oficiales del gobierno de Colombia ubican el número entre 188 y 200 personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil reportan entre 2 mil y 2 mil 500 desaparecidos.

Asimismo, Ferney Santana compartió con la audiencia de Gómez Leyva que existe una página llamada www.colombiatebusca.com, en donde los propios ciudadanos pueden reportar a desaparecidos, y de acuerdo con esta página, la cifra ascendería a 3 mil 490 personas desaparecidas.

Topos de México evalúan ir a Colombia tras terremoto; piden ayuda para rescatar sobrevivientes

La Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto de 2026 y confirmó que mantiene comunicación con autoridades para evaluar una posible misión de rescate.

“Estamos en contacto con las autoridades evaluando nuestra participación respecto al impacto y los grupos de rescate locales. Acompañamos el dolor del pueblo de Colombia” Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C.