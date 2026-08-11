Real Salt Lake vs FC Juárez chocan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 19:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Real Salt Lake vs FC Juárez
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV
Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Real Salt Lake vs FC Juárez.
Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido Real Salt Lake vs FC Juárez podrá verse a través de Apple TV a las 19:30 horas.
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- Partido: Real Salt Lake vs FC Juárez
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Real Salt Lake y FC Juárez a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Real Salt Lake suma cuatro puntos en la Leagues Cup 2026 y aún puede clasificar a la siguiente ronda del torneo.
FC Juárez es uno de los líderes del Grupo de la Liga MX con 6 puntos, pero necesita ganar a Real Salt Lake.