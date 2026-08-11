Real Salt Lake vs FC Juárez chocan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, este martes 11 de agosto a las 19:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Real Salt Lake vs FC Juárez

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: America First Field

Transmisión: Apple TV

Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El martes 11 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Real Salt Lake vs FC Juárez.

Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?

El partido Real Salt Lake vs FC Juárez podrá verse a través de Apple TV a las 19:30 horas.

Partido: Real Salt Lake vs FC Juárez

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026

Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: America First Field

Transmisión: Apple TV

FC Juárez ha sido la sorpresa en la Leagues Cup 2026 (Ali Arabpour / Ali Arabpour)

¿Cómo llegan Real Salt Lake y FC Juárez a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Real Salt Lake suma cuatro puntos en la Leagues Cup 2026 y aún puede clasificar a la siguiente ronda del torneo.

FC Juárez es uno de los líderes del Grupo de la Liga MX con 6 puntos, pero necesita ganar a Real Salt Lake.