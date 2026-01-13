Belinda -de 36 años de edad- y Los Ángeles Azules harán la canción del Mundial 2026; así surgió la idea de la melodía.

Elías Mejía, vocalista de Los Ángeles Azules, confirmó que colaboró con Belinda y Santa Fe Klan, de 26 años de edad, para la canción del Mundial 2026.

Así surgió la idea de que Belinda y Los Ángeles Azules hicieran la canción del Mundial 2026

En entrevista con Ventaneando, Elías Mejía reveló cómo surgió la propuesta de que Los Ángeles Azules y Belinda crearan la canción del Mundial 2026, el cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Elías Mejía narra que un patrocinador que buscaba un proyecto musical para el Mundial 2026 y quería a Los Ángeles Azules, pero también una voz femenina que el público reconociera al instante.

Fue ahí que contactaron a Belinda y posteriormente se unió Santa Fe Klan, quien tiene gran conexión con el público.

La canción del Mundial 2026 tendrá una fusión entre cumbia, pop y rap.

Los Ángeles Azules ya había trabajado con Belinda y Santa Fe Klan, por lo que el acercamiento fue rápido.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en que se lanzará la canción del Mundial 2026, pero Santa Fe Klan reveló al final del 2025, que ya se había grabado la melodía.

¿La canción de Los Ángeles Azules y Belinda es la canción oficial del Mundial 2026?

Elías Mejía mencionó que fue un patrocinador quien pidió que se realizara una canción del Mundial 2026 con Belinda y Santa Fe Klan.

Por lo que se desconoce si esta melodía es la canción oficial aprobada por la FIFA.

Existe la posibilidad que la canción de Los Ángeles Azules y Belinda sea solo para un comercial relacionado con el Mundial 2026, el cual inicia en junio.

Por lo que la canción del Mundial 2026 de Los Ángeles Azules y Belinda se lanzará en el verano de 2026.