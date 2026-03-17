Rumbo al inicio del Mundial 2026 se reveló una parte de la canción Lighter, que interpretará el mexicano Carín León en colaboración con el estadounidense Jelly Roll, como parte de la promoción del evento de la FIFA.

A través de las redes sociales de FIFA y del Mundial 2026 se reveló que Carín León y Jelly Roll, artistas de dos de los tres países anfitriones del torneo interpretarán la canción Lighter.

Carín León y Jelly Roll interpretarán Lighter, canción del Mundial 2026 (ESPECIAL)

Lighter es un adelanto musical del Mundial 2026

De acuerdo a la información compartida por la FIFA, Lighter es la primera canción del álbum oficial de la Mundial 2026, siendo Carín León y compañía los encargados de crearla.

Lighter, canción que interpreta Carín León se estrena este viernes 20 de marzo calentando aún más el ambiente rumbo al Mundial 2026.

Lighter es una de varias canciones que integrarán el disco oficial del Mundial 2026.

La producción de la canción fue producida por el canadiense Cirkut, completando así la colaboración de los 3 países anfitriones del Mundial 2026.

Lighter se estrenará el viernes 20 de marzo a través de distintas plataformas.

Carín León, cantante (Agencia México)

FIFA busca unir al futbol y la música en un álbum multinacional

Gianni Infantino, presidente de la FIFA reveló en sus redes sociales el proyecto que se tiene para el Mundial 2026, con el álbum musical para representar a las tres naciones y a las otras participantes del torneo.

“¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026creará magia al unir el fútbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte" Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El Mundial 2026 no tendrá una canción oficial

Debido a la naturaleza del Mundial 2026 que será organizado por tres países, no habrá una canción oficial del evento, sino un álbum completo.

En Lighter, Carín León une talento con Jelly Roll en una colaboración que mezcla rock y country, fusionando estilos para representar la diversidad cultural del Mundial 2026.