Álvaro Fidalgo ya habría dado el sí para jugar con la Selección Mexicana. Sería elegible a principios del 2026, y parece ser que podría subirse al Mundial. Veamos cómo se armaría el equipo con el español.

Cabe destacar que aunque Álvaro Fidalgo ya es mexicano por naturalización, todavía no puede jugar con la Selección Mexicana porque la FIFA no se lo permite. Es decir, tiene que cumplir 5 años en el país para que sea elegible.

El lustro se cumple en marzo, a partir de ahí, el mediocampista puede entrar en las listas de Javier Aguirre. Sin embargo, según Gibrán Araige, el americanista va a ir a entrenar en enero para los amistosos que tienen en Centroamérica, aunque no puede jugar.

Parece que ya convencieron a Fidalgo cuando en un principio los rechazó: “Si te soy sincero, en mi corazón es jugar con España porque representar a tu país y al país que sientes, de que eres es algo inigualable".

Así jugaría la Selección Mexicana con Álvaro Fidalgo en el Mundial 2026

Supongamos que ya es el partido inaugural de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, Álvaro Fidalgo esta en la lista final y sería titular.

Esta sería el 11 de la Selección Mexicana con base a lo visto por Javier Aguirre, y podría cambiar en caso de lesiones.

Portero: Ángel Malagón

Defensa: Israel Reyes, Johan Vázquez, César Montes, Mateo Chávez

Mediocampo: Fidalgo, Edson Álvarez, Gilberto Mora

Delantera: Raúl Jiménez, Alexis Vega, Chucky Lozano

Así jugaría la Selección Mexicana con Álvaro Fidalgo en el Mundial 2026 (SDPdeportes)

¿Cuándo debutaría Fidalgo con la Selección Mexicana?

Si bien, Álvaro Fidalgo iría a entrenar con la Selección Mexicana enero, todavía no puede jugar, ni salir a la banca, por el reglamento de la FIFA. Sería unos meses más adelante su debut.

La Fecha FIFA antes del Mundial 2026 es en marzo, la Selección Mexicana tiene un compromiso muy importante pues va a inaugurar el Estadio Azteca contra Portugal, y ahí sería el primer partido de Álvaro Fidalgo con la verde.