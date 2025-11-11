La Selección Mexicana Sub-17 consumó un nuevo fracaso tricolor al quedar eliminada del Mundial de su categoría que se juega en Qatar.

Dirigidos por Carlos Cariño, los futbolistas de la Selección Mexicana Sub-17 se sumaron a los fracasos de los combinados aztecas.

Nuevo fracaso tricolor: Selección Mexicana Sub-17 queda eliminada del Mundial

Después de ser derrotada por Suiza en la Jornada 3 del Mundial Sub-17, a la Selección Mexicana le quedaban muy pocas opciones para calificar a la siguiente ronda de la competencia.

Como tercer lugar del Grupo E del Mundial Sub-17, la Selección Mexicana aspiraba a calificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares, pero ni para eso le alcanzó al equipo tricolor juvenil.

Los 3 puntos que ganó México a Costa de Marfil, fueron insuficientes para poder ser uno de los mejores 8 terceros lugares, en lo que sin duda es un nuevo fracaso para el futbol mexicano.

¿Cómo fue la eliminación de México en el Mundial Sub-17?

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 se fraguó desde la Jornada 1 cuando cayó con la selección de Corea del Sur.

Ya con el peso de haber perdido en su debut, México tuvo cierta capacidad de reacción al derrotar a Costa de Marfil, pero esa victoria solo maquilló su bajo nivel.

Y el Tricolor se reencontró con su realidad en la Jornada 3, cuando Suiza lo venció con marcador de 3-1 para dejarlo a la deriva.

Este martes 11 de noviembre, Uganda enterró las aspiraciones de México venciendo a Francia para quedarse con el último boleto a la siguiente ronda, como tercer lugar de grupo.

Así quedó el Grupo E del Mundial Sb-17

Suiza | 7 puntos

Corea del Sur | 7 puntos

México | 3 puntos

Costa de Marfil | 0 puntos

Nuevo fracaso tricolor en categorías menores

El fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 se suma a la eliminación de la Sub-20 en el torneo de su categoría, a manos de Argentina.

Aunque ese resultado podría lucir más decoroso, la realidad es que perder de nuevo con Argentina fue un fracaso para la Selección Mexicana Sub-20 que había despertado grandes esperanzas de gloria.