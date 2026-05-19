México vs Ghana: Pronóstico y posibles alineaciones del partido amistoso del Tricolor.

México vs Ghana se enfrentan en partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido del Tricolor.
México vs Ghana: Pronóstico del partido de preparación del Tri
Victoria de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Ghana, duelo de preparación del Tri rumbo al Mundial 2026.
Pronóstico: México 1-0 Ghana
México vs Ghana: Posibles alineaciones del partido de preparación del Tri
Estas son las posibles alineaciones del partido de preparación, México vs Ghana.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo
- Delanteros: Alexis Vega, Julián Quiñones y Raúl Jiménez
Ghana
- Portero: Lawrence Ati-Zigi
- Defensas: Alidu Seidu, Mohammed Salisu, Alexander Djiku, Gideon Mensah
- Mediocampistas: Thomas Partey, Mohammed Kudus, Elisha Owusu
- Delanteros: Iñaki Williams, Jordan Ayew, Antoine Semenyo
México vs Ghana: ¿Cuándo y dónde ver el partido de preparación del Tri?
México vs Ghana será uno de los partidos de preparación previo al Mundial 2026. Revisa el horario y dónde ver el amistoso del Tricolor.
- Partido: México vs Ghana
- Fase: Amistoso
- Fecha: Viernes 22 de mayo del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX
¿Cómo llega México al partido amistoso contra Ghana?
México llega con el objetivo de demostrar que está para grandes cosas rumbo al Mundial 2026.
El último partido de México fue contra Bélgica que terminó 1-1, previo al duelo contra los de Ghana, por lo que el cuadro dirigido por Javier Aguirre intentará sacar una victoria.