El Mundial 2026 espera más invitados y en la Fecha FIFA del mes de noviembre varios países apuntan a sumarse a la fiesta del futbol; te decimos qué selecciones puede clasificar.

El Mundial 2026 será el primero que se jugará con 48 selecciones, y en la Fecha FIFA de septiembre se sumaron tres equipos de Conmebol a la lista de clasificados; ya son 28 países los que tienen seguro su boleto.

Mundial 2026: ¿Qué selecciones podrían clasificar en la Fecha FIFA de noviembre?

El Mundial 2026 sólo tiene a Inglaterra como selección europea clasificada, pero en la Fecha FIFA del mes de noviembre, varios países se podrían sumar a la lista de invitados al máximo torneo del futbol.

La selección de Francia es una de las candidatas a ganar el Mundial 2026, y el representativo liderado por Kylian Mbappé se clasificará el 13 de noviembre si gana a Ucrania.

El mismo día, Cristiano Ronaldo y Portugal clasificarían al Mundial si derrotan a la República de Irlanda. También conseguiría su lugar si Hungría no vence a Armenia.

Suiza se unirá a Inglaterra si el 15 de noviembre derrota a Suecia y Kosovo no gana ante Eslovenia.

Otra opción de Suiza para clasificar, es empatar ante Suecia y que Kosovo pierda con Eslovenia.

España se clasificará el 15 de noviembre si doblega a Georgia y Turquía no lo hace con Bulgaria. Mientras que Bélgica se uniría al pelotón del Mundial 2026, si es capaz de superar a Kazajistán.

Otras selecciones europeas que pueden clasificar al Mundial 2026 en noviembre:

Noruega clasifica si gana a Estonia e Italia pierde con Moldavia | 13 de noviembre

Países Bajos clasifica si derrota a Polonia | 14 de noviembre

Austria clasifica si gana a Chipre y Bosnia no derrota a Bosnia | 15 de noviembre

Mundial 2026: Concacaf tendría a su primera selección clasificada

Con Honduras y Jamaica fallando en sus primeros partidos de octubre, la Concacaf apunta a tener en la Fecha FIFA del mes de noviembre a conocer a su primera selección clasificada al Mundial 2026.

Honduras se clasificará el 13 de noviembre si gana a Nicaragua y Costa Rica vs Haití empatan.

Jamaica se clasificará el mismo día si derrota a Trinidad y Tobago y Curazao pierde ante Bermudas.

Mundial 2026: África arde por una plaza en el torneo clasificatorio

En la región de África, donde Marruecos fue la primera selección en clasificar al Mundial 2026, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde y Costa de Marfil se unieron después.

Las eliminatorias africanas se celebrarán como un torneo centralizado en Rabat, Marruecos, en el que se disputarán tres partidos por eliminatorias en formato de semifinales y final.

Nigeria vs Gabón y Camerún vs Congo jugarán semifinales el jueves 13 de noviembre y la final, el domingo 16 de noviembre.

Mundial 2026: Emiratos Árabes Unidos e Irak aspiran a la última plaza de Asia

Con la última plaza automática de la AFC asignada tras las clasificaciones de las selecciones de Catar y Arabia Saudita al Mundial 2026, dos países se juegan otro boleto.

Irak y Emiratos Árabes Unidos se enfrentarán a doble partido por una única plaza, en el Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA.