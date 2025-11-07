La última Fecha FIFA del año está por llegar y la Selección Mexicana tiene definida su convocatoria para los partidos amistosos que afrontará contra sus similares de Uruguay y Paraguay que se celebrarán este mes de noviembre en Torreón y San Antonio, Texas, respectivamente.
En los últimos días, aparecieron las lesiones en jugadores que estaban contemplados para entrar en la convocatoria de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA y futbolistas como Santiago Giménez, Julián Quiñones causaron baja para enfrentar a Uruguay y Paraguay, lo que le abrió la oportunidad a la Hormiga González para tener un noviembre inolvidable con su primer llamado.
Es importante mencionar que para esta última convocatoria del año, Javier Aguirre hizo a un lado a Memo Ochoa, quien a pesar de ya tener actividad en el futbol de Chipre, no fue considerado por tercera convocatoria consecutiva y parece que Carlos Acevedo ha comenzado a ganar terreno en el Tricolor.
Los convocados de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA
Dicho lo anterior, la convocatoria de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA queda de la siguiente manera:
PORTEROS
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rángel
- Carlos Acevedo
DEFENSAS
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- César Montes
- Jesús Orozco
- Johan Vásquez
- Ramón Juárez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
MEDIOS
- Érik Lira
- Edson Álvarez
- Obed Vargas
- Marcel Ruiz
- Érick Sánchez
- Gilberto Mora
- Fidel Ambriz
DELANTEROS
- Alexis Gutiérrez
- Armando González
- Raúl Jiménez
- Germán Berterame
- Hirving Lozano
- Diego Lainez
- Roberto Alvarado
- Jorge Ruvalcaba
¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA?
Con la convocatoria definida, es importante mencionar que México jugará en esta Fecha FIFA en contra de Uruguay el próximo sábado 15 de noviembre en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) en el Territorio Santos Modelo en lo que será su segundo partido en territorio nacional en los más recientes amistosos.
Posteriormente, para el martes 18 de noviembre a las 19:30 hrs (tiempo del centro de México), el Tricolor se medirá ante su similar de Paraguay en el Alamodome de San Antonio Texas.
Así, la Selección Mexicana pondrá fin a su actividad de este 2025 y a partir de enero, comenzará el cierre de su preparación con miras al Mundial del año entrante.