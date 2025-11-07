La última Fecha FIFA del año está por llegar y la Selección Mexicana tiene definida su convocatoria para los partidos amistosos que afrontará contra sus similares de Uruguay y Paraguay que se celebrarán este mes de noviembre en Torreón y San Antonio, Texas, respectivamente.

En los últimos días, aparecieron las lesiones en jugadores que estaban contemplados para entrar en la convocatoria de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA y futbolistas como Santiago Giménez, Julián Quiñones causaron baja para enfrentar a Uruguay y Paraguay, lo que le abrió la oportunidad a la Hormiga González para tener un noviembre inolvidable con su primer llamado.

Es importante mencionar que para esta última convocatoria del año, Javier Aguirre hizo a un lado a Memo Ochoa, quien a pesar de ya tener actividad en el futbol de Chipre, no fue considerado por tercera convocatoria consecutiva y parece que Carlos Acevedo ha comenzado a ganar terreno en el Tricolor.

Los convocados de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Dicho lo anterior, la convocatoria de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA queda de la siguiente manera:

PORTEROS

Luis Ángel Malagón

Raúl Rángel

Carlos Acevedo

DEFENSAS

Kevin Álvarez

Israel Reyes

César Montes

Jesús Orozco

Johan Vásquez

Ramón Juárez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

MEDIOS

Érik Lira

Edson Álvarez

Obed Vargas

Marcel Ruiz

Érick Sánchez

Gilberto Mora

Fidel Ambriz

DELANTEROS

Alexis Gutiérrez

Armando González

Raúl Jiménez

Germán Berterame

Hirving Lozano

Diego Lainez

Roberto Alvarado

Jorge Ruvalcaba

¡Listos para nuevos retos! 🇲🇽



Aquí la convocatoria oficial de Javier Aguirre para los partidos contra Uruguay y Paraguay.



Incondicionales, los esperamos en Torreón y San Antonio. 🏟️#PorMéxicoTodo 👊

*Publicidad para México* pic.twitter.com/kq3FrkObYV — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 7, 2025

¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA?

Con la convocatoria definida, es importante mencionar que México jugará en esta Fecha FIFA en contra de Uruguay el próximo sábado 15 de noviembre en punto de las 19:00 hrs (tiempo del centro de México) en el Territorio Santos Modelo en lo que será su segundo partido en territorio nacional en los más recientes amistosos.

Posteriormente, para el martes 18 de noviembre a las 19:30 hrs (tiempo del centro de México), el Tricolor se medirá ante su similar de Paraguay en el Alamodome de San Antonio Texas.

Así, la Selección Mexicana pondrá fin a su actividad de este 2025 y a partir de enero, comenzará el cierre de su preparación con miras al Mundial del año entrante.