El orden de la tabla de posiciones después de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con América en la cima de la competencia gracias a sus 42 puntos, para superar a las Rayadas.
Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026.
- América | 42 puntos
- Rayadas | 40 puntos
- Tigres | 37 puntos
- Pachuca | 36 puntos
- Chivas | 34 puntos
- Toluca | 33 puntos
- Cruz Azul | 31 puntos
- FC Juárez | 29 puntos
- Tijuana | 28 puntos
- Pumas | 22 puntos
- San Luis | 21 puntos
- Mazatlán | 18 puntos
- León | 16 puntos
- Atlas | 12 puntos
- Puebla | 11 puntos
- Santos| 9 puntos
- Querétaro | 5 puntos
- Necaxa | 4 puntos
Resultados de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 24 de abril con triunfos de San Luis y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil:
- León 1-2 San Luis
- América 3-2 Pachuca
- Chivas 1-1 Toluca
- Rayadas 0-3 Tigres
- Tijuana 2-0 Mazatlán
- Atlas 1-2 FC Juárez
- Puebla 3-2 Necaxa
- Cruz Azul 1-1 Pumas
- Santos 3-0 Querétaro
Así quedaron los cruces de la Liguilla Femenil en el Clausura 2026
América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Luego del empate Cruz Azul vs Pumas, así quedaron definidos los cuartos de final del Clausura 2026:
- América vs FC Juárez
- Rayadas vs Cruz Azul
- Tigres vs Toluca
- Pachuca vs Chivas