El orden de la tabla de posiciones después de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con América en la cima de la competencia gracias a sus 42 puntos, para superar a las Rayadas.

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026.

  1. América | 42 puntos
  2. Rayadas | 40 puntos
  3. Tigres | 37 puntos
  4. Pachuca | 36 puntos
  5. Chivas | 34 puntos
  6. Toluca | 33 puntos
  7. Cruz Azul | 31 puntos
  8. FC Juárez | 29 puntos
  9. Tijuana | 28 puntos
  10. Pumas | 22 puntos
  11. San Luis | 21 puntos
  12. Mazatlán | 18 puntos
  13. León | 16 puntos
  14. Atlas | 12 puntos
  15. Puebla | 11 puntos
  16. Santos| 9 puntos
  17. Querétaro | 5 puntos
  18. Necaxa | 4 puntos

Resultados de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el viernes 24 de abril con triunfos de San Luis y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil:

  • León 1-2 San Luis
  • América 3-2 Pachuca
  • Chivas 1-1 Toluca
  • Rayadas 0-3 Tigres
  • Tijuana 2-0 Mazatlán
  • Atlas 1-2 FC Juárez
  • Puebla 3-2 Necaxa
  • Cruz Azul 1-1 Pumas
  • Santos 3-0 Querétaro
América es líder de la Liga MX Femenil tras derrotar al Atlas.
Así quedaron los cruces de la Liguilla Femenil en el Clausura 2026

América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez clasificaron a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Luego del empate Cruz Azul vs Pumas, así quedaron definidos los cuartos de final del Clausura 2026:

  • América vs FC Juárez
  • Rayadas vs Cruz Azul
  • Tigres vs Toluca
  • Pachuca vs Chivas