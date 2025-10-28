El fantasma de las lesiones no ha dejado de perseguir a América en las últimas semanas y ahora, en la visita a Mazatlán FC, las alarmas se encendieron en el Nido debido a que Álvaro Fidalgo tuvo que abandonar de nueva cuenta el terreno de juego con un notable gesto de frustración por una recaída en el problema que arrastra en la rodilla y ahora, todos se preguntan si esto comprometería su llamado a la Selección Mexicana antes del Mundial.

Lo primero que es importante dejar claro es que nunca fue un hecho que Javier Aguirre tuviera decidido llamar a Álvaro Fidalgo para entrenar con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA del mes de noviembre. Dicho esto, las lesiones en América convertirían en poco probable que consideren prestar al Maguito en un periodo que bien usará para descansar. Dicho esto, el Mundial no está ahora en su panorama inmediato.

Dicho todo lo anterior, la prioridad en estos momentos para Álvaro Fidalgo será llevar de la mano el reposo junto con su proceso de rehabilitación porque en América tienen decidido hacer todo lo posible para que llegue en óptimas condiciones físicas a la serie de cuartos de final que se jugará dentro de unas semanas.

Álvaro Fidalgo descartado para el América vs León

Es un hecho que Álvaro Fidalgo no entrará a la convocatoria del partido de América vs León del próximo fin de semana en el Estadio Ciudad de los Deportes. El mediocampista será guardado para dejar descansar su rodilla y con el correr de los días verán su evolución para valorar si las cargas de trabajo pueden aumentar.

Si bien, Álvaro Fidalgo está descartado para el América vs León, por ahora, no ha quedado fuera de la visita a Toluca de la última jornada, El cuerpo técnico encabezado por André Jardine le dará seguimiento y valorará si está o no en condiciones de reaparecer en ese juego. De no ser así, será hasta el inicio de la Liguilla cuando vuelva a jugar.

En estos momentos, Fidalgo se ha unido a la lista de ausencias que las Águilas tienen, como Isaías Violante, Pantera Zúñiga y Dagoberto Espinoza; Henry Martín y Alejandro Zendejas serán valorados esta semana para saber si pueden ser o no considerados contra La Fiera.

Así la frustración de Álvaro Fidalgo por la lesión nuevamente en la rodilla derecha. pic.twitter.com/QfhSM7rsdF — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) October 25, 2025

¿Qué lesión tiene Álvaro Fidalgo?

Es importante resaltar que lo que Álvaro Fidalgo tiene no es una lesión como tal sino una condición llamada rotula bipartita con la cual nació y le produce mayor dolor o sensibilidad cuando recibe un golpe en esa zona o realiza esfuerzos importantes.

Una vez remarcado el hecho de que no es propiamente una lesión lo que Álvaro Fidalgo sufre, hay que resaltar que recibió fuertes golpes en partidos como los de FC Juárez y Chivas que han mermado su rendimiento, así como los minutos que ha tenido dentro del terreno de juego.

El mismo Fidalgo ha asegurado que cuando tiene este tipo de problemas, el descanso es lo que le ayuda a sanar, por lo que parar las siguientes semanas será de mucha ayuda para él.