En las últimas horas el nombre de Álvaro Fidalgo ha sido ampliamente comentado, luego de que el jugador aceptara representar a la Selección Mexicana, según información de Gibrán Araige.

Álvaro Fidalgo tendrá que esperar hasta marzo del 2026 para vivir su primer partido vistiendo la playera de la Selección Mexicana, que actualmente es dirigida por Javier Aguirre.

Sin embargo, el futbolista del Club América no siempre estuvo tan abierto a representar al Tri, pues hace unos meses dejaba claro que su deseo era estar con España.

¿Selección Mexicana nunca fue su sueño? Jugar con España, el máximo deseo de Álvaro Fidalgo

En una entrevista para TUDN en 2022, Álvaro Fidalgo habló sobre la posibilidad de ir a la Selección Mexicana, pero dejó claro que su corazón quería representar a España.

“Si te soy sincero, en mi corazón está jugar con España, porque representar a tu país, es algo inigualable. En categorías inferiores me tocó estar con la selección durante muchos años, y la sensación era increíble”, fueron las palabras de Álvaro Fidalgo.

Sin embargo, en esa misma entrevista el futbolista nacido en España dejó claro que no le decía ni sí ni no al Tri, pues hasta ese momento no se había planteado la posibilidad de concretar algo.

Tras obtener su naturalización, Fidalgo volvió a ser cuestionado y dijo: “No lo descarto, pero no es tema en el que esté pensando. Queda tiempo todavía para ello (el Mundial 2026)”.

Además dejó claro que la naturalización no la hizo motivado por un llamado al Tri, sino por lo bien que se ha sentido desde que llegó al país.

¿Cuándo podría ser llamado Álvaro Fidalgo por la Selección Mexicana?

De acuerdo con información de Gibrán Araige, Álvaro Fidalgo será llamado por la Selección Mexicana para el microciclo que prepara Javier Aguirre para enfrentar a selecciones centroamericanas.

Aunque se deja claro que todavía no podría jugar, sería la primera oportunidad de Álvaro Fidalgo para conocer el entorno de la Selección Mexicana y hacerse de un lugar para el Mundial 2026.

Su debut llegaría hasta marzo del 2026, cuando el Tri se mida ante Portugal en la inauguración del Estadio Azteca tras una larga remodelación.