Álvaro Fidalgo llegó a México en 2021, a pedido directo de Santiago Solari quien era el director técnico de América, en su momento fue muy cuestionado por ser un jugador desconocido en la Liga MX.

Pero sin tantos reflectores y a pesar de las dudas, Fidalgo ya se convirtió en un referente del América y en uno de los mejores extranjeros en la actualidad del futbol mexicano, por ello varios pedían su convocatoria a la Selección Mexicana.

Desde hace un año el mediocampista de las Águilas se naturalizó mexicano y con eso aumentaron las esperanzas de verlo jugando con el Tri, hoy confirman que Fidalgo ya le dio el “sí” a la Selección para ser convocado.

Fidalgo da el sí para jugar con la Selección Mexicana y ya hay fecha para su debut

A siete meses del Mundial 2026, la Selección Mexicana sigue convocando caras viejas y nuevas en busca de armar al mejor cuadro que represente al país en el torneo veraniego y entre los posibles nuevos hombres que veremos estará Fidalgo.

De acuerdo con Gibrán Araige, el mediocampista del América ya le dio el sí a México y será en enero de 2026 cuando Javier Aguirre lo convoque por primera vez para la mini gira que tendrán por Centroamérica.

“Ya le dio el sí a México y a partir de 2026 será parte del equipo Tricolor. En enero de 2026 la selección planea un microciclo para enfrentar a selecciones centroamericanas y ahí va a convocar a Fidalgo para que empiece a entrenar.

Todavía no podría jugar, esto tendría que ser hasta después de febrero de 2026 cuando cumpla cinco años y pueda hacer el cambio de federación en la FIFA” reveló el periodista de TUDN.

Futbolistas naturalizados mexicanos que Javier Aguirre ha convocado en su paso por la Selección Mexicana

Desde el pasado diciembre de 2024, Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano y en enero próximo sería convocado por primera vez con la Selección Mexicana, el español se uniría a la lista de naturalizados que han sido convocados por Javier Aguirre.

A lo largo de la historia del Tri hemos visto a varios jugadores naturalizados defender con orgullo los colores de la Selección Mexicana y en esta actual etapa del Vasco no ha sido la excepción ya que ha convocado a 2 naturalizados.

El primero de ellos fue Julián Quiñones quien fuera convocado por primera vez por Jaime Lozano pero ahora en el proceso de Aguirre también ha sido llamado en algunas ocasiones, otro de los que ha aparecido en las últimas convocatorias es Germán Berterame, delantero de Rayados.