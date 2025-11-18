La Selección Mexicana se sigue preparando rumbo a su participación en el Mundial 2026 y pese a que los últimos resultados no han sido los que se esperaban, existe confianza en el combinado tricolor, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ya les mandó un mensaje.

Durante la conferencia matutina de este martes 18 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre qué piensa de la Selección Mexicana y el tan ansiado Quinto Partido.

“(Llegar al quinto partido) Le corresponde a la Selección, a su entrenador, a todos los mexicanos que les deseamos suerte. Les corresponde a ellos, y tienen todo el apoyo del pueblo. El futbol es el deporte más importante del país… el favorito de niñas y niños”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera del 18 de noviembre de 2025.

Misión Quinto Partido: Claudia Sheinbaum manda mensaje a la Selección Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de la importancia que significa el futbol en México más allá de lo que ocurra con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pues aseveró que lo importante es dejar un legado.

“Nosotros queremos que el futbol sea una fiesta y que deje un legado: la importancia de hacer deporte, el que haya canchas en todo el país, el que haya torneos permanentes en las escuelas. La idea es que haya canteras, semilleros de futbol para niños y niñas. Más allá de los partidos de la Selección y del propio Mundial, lo importante es el legado deportivo, el jugar en equipo en todas las escuelas”, detalló Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana dijo que el Mundial 2026 debe ser una fiesta en la que todos puedan disfrutar de las actividades que organizarán por el simple amor al deporte.

“Por eso estamos desarrollando este Mundial social, que después de él todas y todos estemos jugando futbol y que quede el amor por el deporte, por eso son todas las actividades que estamos planteando”, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

#Nacional II La Presidenta #Sheinbaum confía en que la Selección Mexicana tendrá buenos resultados en el Mundial 2026, reiteró que el gobierno dará todas las facilidades para la realización del evento y rechazó que la justa mundialista esté en riesgo. pic.twitter.com/pyhj7dotXz — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) November 18, 2025

Todo el mundo tendrá la mira puesta en México durante el Mundial 2026

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el mundo tendrá los ojos puestos en México durante el Mundial 2026.

“Los ojos del mundo van a estar en la inauguración y en todos los partidos que aquí se desarrollen. Lo que van a ver es un país grandioso, con una herencia cultural enorme, con mexicanas y mexicanos trabajadores que siempre salen adelante. Verán un país más justo, más democrático”, finalizó la mandataria de México.