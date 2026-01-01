Rodrigo Dourado es el nuevo fichaje del América para el Clausura 2026. Te contamos quién es el jugador que llega del Atlético San Luis.

Bien conocido en el futbol mexicano, Rodrigo Dourado renovará el mediocampo del América en el Clausura 2026.

¿Quién es Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado es un mediocampista defensivo brasileño, con varias temporadas en el futbol mexicano, en el que llega del Atlético San Luis al América.

¿Qué edad tiene Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado tiene 31 años, por lo que llega en plena madurez al América.

¿Dónde debutó Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado debutó en el años 2022 en Brasil, con el equipo Internacional.

¿En qué equipos ha jugado Rodrigo Dourado?

El América será el tercer equipo de Rodrigo Dourado, luego de jugar con Internacional y Atlético San Luis.

¿Rodrigo Dourado tiene esposa?

El futbolista brasileño Rodrigo Dourado se casó en 2018 con Luciana, con la que tendría dos hijos, pero se desconoce públicamente si aún son pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Dourado??

Nacido un 17 de junio, Rodrigo Dourado, nuevo fichaje del América, es signo zodiacal Geminis.

¿Qué estudió Rodrigo Dourado?

No existen registros públicos que indiquen que Rodrigo Dourado, nuevo fichaje del América, haya cursado estudios universitarios formales, dedicado por completo al futbol.

¿Qué ha ganado Rodrigo Dourado como futbolista?

Rodrigo Dourado, nuevo fichaje del América, ha ganado cinco títulos del campeonato gaúcho de Brasil, con su primer equipo profesional, el Internacional.

A nivel selección ganó el campeonato sudamericano Sub 17 con Brasil y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos 2016.

¿Por qué llega Rodrigo Dourado al América?

Rodrigo Dourado fue dirigido por André Jardine en la selección de Brasil que ganó los Juegos Olímpicos de 2026.

Ese antecedente, pero además, el gran nivel mostrado en la Liga MX con Atlético San Luis, le permitirán llegar a las Águilas.

¿Cuáles con los números de Rodrigo Dourado en la Liga MX?

Rodrigo Dourado, nuevo fichaje del América proveniente del Atlético San Luis, tuvo estos números con su anterior equipo en la Liga MX.