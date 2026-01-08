Club América se prepara para encarar el torneo Clausura 2026 y a las filas de Coapa han llegado Rodrigo Dourado y Fernando Tapia, movimientos discretos para las exigencias de la institución.

Sin embargo, el mercado de transferencias se mantiene abierto y André Jardine aseguró que la directiva va por un último refuerzo.

André Jardine sabe que Club América está obligado a volver a los primeros planos, por lo que desde la directiva trabajan para fichar a un último refuerzo.

El entrenador brasileño no quiso entrar en detalles y no dio nombres ni la posición del futbolista al que esperan en Coapa, pero sí adelantó que es un elemento importante.

André Jardine reveló que Club América va por un fichaje bomba en el Clausura 2026

Club América quiere un fichaje bomba en el Clausura 2026, André Jardine adelantó los planes de la directiva y aunque no dio detalles específicos, ya ilusionó a toda la afición azulcrema.

“El América está buscando un último refuerzo, será un jugador importante, en una posición específica y la directiva ya está trabajando en las opciones, no quiero decir nada” André Jardine

Tan pronto surgieron las declaraciones, las redes sociales hicieron lo suyo: los aficionados comenzaron a especular sobre la posición que reforzaría al equipo, el ‘10’ fue el número favorito entre las respuestas a lo dicho por el entrenador brasileño del Club América.

¿Cuándo debutará Club América en el Clausura 2026?

A la espera de que la directiva cumpla su promesa y llegue el refuerzo bomba que tanto añora André Jardine y la afición azulcrema, Club América se prepara para encarar un nuevo torneo en la Liga MX. El Clausura 2026 está por comenzar y justamente serán las Águilas quienes corten el telón de inauguración.

América será uno de los equipos que debuten en el Clausura 2026 este viernes 9 de enero. Los dirigidos por André Jardine visitarán la cancha del Estadio Caliente para enfrentar a Xolos de Tijuana, en el marco de la Jornada 1.

América se presentará en tierras fronterizas luego de un 2025 muy complicado en el que compitieron por grandes títulos, pero se quedaron con las manos vacías.