América recibió al Atlético de San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes luego del empate sin goles frente a Xolos de Tijuana, sin embargo, el encuentro no salió como esperaban y terminaron perdiendo el encuentro ante los potosinos.

El encuentro se tornó un tanto complicado para el América, ya que al minuto 20 del juego contra Atlético de San Luis, el defensor Ramón Juárez fue expulsado tras cometer una falta contra Juan Manuel Sanabria.

Luego de ello, el canterano de Coapa recibió una tarjeta roja que dejó a las Águilas con un jugador menos desde muy temprano, sin embargo, dicha expulsión generó polémica y ya se reveló la prueba de que acuchillaron al América.

La prueba de que acuchillaron al América: “La roja a Juárez ni falta era”

Arturo Brizio, ex árbitro mundialista, reveló que Ramón Juárez no tuvo que haber salido expulsado del campo de juego, asimismo, cuestionó el trabajo del joven silbante, Vicente Reynoso, quien estuvo a cargo del América vs Atlético de San Luis.

“Ramón pone el pie en el suelo y hay un ligerísimo contacto contacto de un balón que además ya se fue, entonces, primera cosa, no es falta, segunda cosa, no es de tarjeta roja porque no era una oportunidad manifiesta de gol” Arturo Brizio. Ex-arbitro de fútbol, analista deportivo y conferencista

Por otra parte, su hermano, Eduardo Brizio, también ex árbitro, confirmó lo antes mencionado y reafirmó que tampoco debió ser expulsado Ramón Juárez en el duelo entre América y Atlético de San Luis.

“Pienso que no es falta por 4 razones, la primera está muy dudoso si hay un contacto, después, un contacto no es sinónimo de falta (...) (Sanabria) da dos pasos después de este contacto y se tira como gardel, un piscinazo, son 5 razones que me hacen dudar muchísimo de si es falta o no”. Eduardo Brizio. Exárbitro de fútbol

¿América apelará la expulsión de Ramón Juárez?

Ante el análisis de que no era expulsión para Ramón Juárez, América podría interponer un recurso ante la Comisión de Arbitraje.

Sin embargo, hasta el momento, no hay reportes de que América vaya a apelar la expulsión de Ramón Juárez, por lo que el mexicano tendría que cumplir con un partido de suspensión.