Raphael Veiga sería nuevo refuerzo del América, equipo al que llegaría a préstamo con opción de compra. El jugador brasileño tiene 30 años y fue multicampeón en su país.

De acuerdo a varios reportes periodísticos, el pase de Raphael Veiga al América se concretaría en cuestión de horas, pues el club azulcrema ya llegó a un acuerdo con Palmeiras, dueño del jugador.

¿Qué falta para que Raphael Veiga sea nuevo refuerzo del América?

En realidad, solo faltaría que se haga oficial la llegada de Raphael Veiga al América, pues, salvo que el futbolista no apruebe las condiciones físicas mínimas para jugar con las Águilas, éste se pondrá la camiseta amarilla.

Trascendió que, si Raphael Veiga juega más del 60 por ciento de los minutos con América, el equipo de Coapa terminará pagando entre 9 y 10 millones de dólares por su pase.

Ahora bien, en América aún tiene un pendiente por resolver, y es liberar una plaza de jugador no formado en México, y las miradas se dirigen a Víctor Dávila, Pantera Zuñiga y hasta Rodrigo Aguirre.

Raphael Veiga fue multicampeón con el Palmeiras de Brasil

Con el Palmeiras, Raphael Veiga ganó cuatro Campeonatos Paulista, dos Copas Libertadores, dos Campeonatos Brasileiro Serie A, una Copa de Brasil, una Supercopa de Brasil y una Recopa Sudamericana.

Así que, Veiga llegaría al América, un equipo al que se le exige ser campeón en cada torneo, reto que no desconoce.

Coritiba y Atlético Paranaense son otros de los equipos con los que ha jugado Raphael Veiga en Brasil.

En 2023 jugó 3 partidos con la selección de Brasil, 3 amistosos y 3 en eliminatorias mundialistas.