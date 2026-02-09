América vs Olimpia juegan la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el miércoles 11 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de las Águilas, 2-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, América vs Olimpia, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.
América vs Olimpia: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de América, 2-0 ante Olimpia.
- Pronóstico: América 2-0 Olimpia
América vs Olimpia: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, América vs Olimpia, como parte de la Concachampions 2026.
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
- Delanteros: Víctor Dávila y Raúl Zúñiga
Olimpia
- Portero: Edrick Menjívar
- Defensas: Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Carlos Sánche y Kevin Güity
- Mediocampistas: Raul García, Jorge Álvarez, José Pinto y Edwin Rodríguez
- Delanteros: Jorge Benguché y Jerry Bengtson
¿Qué necesita América para avanzar en la Concachampions 2026?
América ganó 2-1 al Olímpia en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- América necesita mantener la ventaja en el marcador para avanzar en la Concachampions 2026.
América vs Olimpia: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
América vs Olimpia se enfrentarán el miércoles 11de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Partido: América vs Olimpia
- Fase: Vuelta de la primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: FOX One