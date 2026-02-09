Tigres vs Forge juegan la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 10 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo felino, 3-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Forge, que se jugará en el Estadio Universitario.

Tigres vs Forge: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Tigres, 3-0 ante Forge.

  • Pronóstico: Tigres 3-0 Forge

Tigres vs Forge: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Forge, como parte de la Concachampions 2026.

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza
  • Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta
  • Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa

Forge

  • Portero: Koleilat
  • Defensas: Jevremovic, Nimick, Wright, y Bekker
  • Mediocampistas: Ampomah, Achinioti-Jönsson, Massunda yHojabrpour
  • Delanteros: Rama y Owolabi-Belewu
Tigres vs Forge: Hora y canal para ver el partido de Concachampions 2026.
Tigres vs Forge: Hora y canal para ver el partido de Concachampions 2026. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Concachampions 2026?

Tigres empató sin goles con Forge en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

  • Tigres necesita ganar por cualquier marcador para avanzar en la Concachampions 2026.
  • En caso de empate global, se jugarán tiempos extras y de se necesario habrá tanda de penaltis.

Tigres vs Forge: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Tigres vs Forge se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y el partido será transmitido por la plataforma FOX One

  • Partido: Tigres vs Forge
  • Fase: Vuelta de la primera ronda
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Martes 10 de febrero de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: FOX One