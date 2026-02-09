Tigres vs Forge juegan la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 10 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo felino, 3-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Forge, que se jugará en el Estadio Universitario.
Tigres vs Forge: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Tigres, 3-0 ante Forge.
- Pronóstico: Tigres 3-0 Forge
Tigres vs Forge: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Forge, como parte de la Concachampions 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza
- Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta
- Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa
Forge
- Portero: Koleilat
- Defensas: Jevremovic, Nimick, Wright, y Bekker
- Mediocampistas: Ampomah, Achinioti-Jönsson, Massunda yHojabrpour
- Delanteros: Rama y Owolabi-Belewu
¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Concachampions 2026?
Tigres empató sin goles con Forge en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Tigres necesita ganar por cualquier marcador para avanzar en la Concachampions 2026.
- En caso de empate global, se jugarán tiempos extras y de se necesario habrá tanda de penaltis.
Tigres vs Forge: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
Tigres vs Forge se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y el partido será transmitido por la plataforma FOX One
- Partido: Tigres vs Forge
- Fase: Vuelta de la primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 10 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One