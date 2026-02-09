Tigres vs Forge juegan la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 10 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo felino, 3-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Forge, que se jugará en el Estadio Universitario.

Tigres vs Forge: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Tigres, 3-0 ante Forge.

Pronóstico: Tigres 3-0 Forge

Tigres vs Forge: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Forge, como parte de la Concachampions 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim y Jesús Garza

Mediocampistas: Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores y Juan Brunetta

Delanteros: Diego Lainez y Ángel Correa

Forge

Portero: Koleilat

Defensas: Jevremovic, Nimick, Wright, y Bekker

Mediocampistas: Ampomah, Achinioti-Jönsson, Massunda yHojabrpour

Delanteros: Rama y Owolabi-Belewu

Tigres vs Forge: Hora y canal para ver el partido de Concachampions 2026. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Qué necesita Tigres para avanzar en la Concachampions 2026?

Tigres empató sin goles con Forge en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Tigres necesita ganar por cualquier marcador para avanzar en la Concachampions 2026.

En caso de empate global, se jugarán tiempos extras y de se necesario habrá tanda de penaltis.

Tigres vs Forge: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Tigres vs Forge se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, y el partido será transmitido por la plataforma FOX One