América vs Portland Timbers se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

América vs Portland Timbers: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs Portland Timbers es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 3-1 Portland Timbers.

América vs Portland Timbers: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

América vs Portland Timbers se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez y Ícaro Conceição

Delanteros: Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín

Portland Timbers

Portero: Trey Muse

Defensas: Brandon Bye, Finn Surman, Alex Bonetig e Ian Smith

Mediocampistas: Joao Ortíz, José Caicedo y Cole Bassett

Delanteros: Ariel Lassiter, Kristoffer Velde y David Pereira

América vs Portland Timbers: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?

América vs Timbers se miden el domingo 9 de agosto a las 20:15 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV.