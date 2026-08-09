América vs Portland Timbers se encuentran en partido de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo de la Liga MX sobre los de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
América vs Portland Timbers: Pronóstico del partido de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido América vs Portland Timbers es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la Liga MX, en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: América 3-1 Portland Timbers.
América vs Portland Timbers: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
América vs Portland Timbers se medirán con estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Alan Cervantes, Érick Sánchez y Ícaro Conceição
- Delanteros: Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín
Portland Timbers
- Portero: Trey Muse
- Defensas: Brandon Bye, Finn Surman, Alex Bonetig e Ian Smith
- Mediocampistas: Joao Ortíz, José Caicedo y Cole Bassett
- Delanteros: Ariel Lassiter, Kristoffer Velde y David Pereira
América vs Portland Timbers: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup?
América vs Timbers se miden el domingo 9 de agosto a las 20:15 horas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV.
- Partido: América vs Timbers
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto 2026
- Horario: 20:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Providence Park
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Imagen TV y Apple TV