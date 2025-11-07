Los cuartos de final de la Liga MX Femenil arrojarán a la primera semifinalista de la Liguilla, cuando Pachuca vs Cruz Azul se midan en el partido de vuelta; te decimos la hora y canal para ver el partido.

Cruz Azul buscará dar la sorpresa y eliminar a Pachuca, la actual escuadra campeona de la Liga MX Femenil, el sábado 8 de noviembre.

Pachuca vs Cruz Azul: Hora para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX Femenil

A las 21 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Pachuca vs Cruz Azul, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs Cruz Azul: Canal para ver la vuelta de cuartos de final de Liga MX Femenil

Las plataformas Tubi y FOX One serán la señales en las que se podrá ver el partido Pachuca vs Cruz Azul, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Partido: Pachuca vs Cruz Azul

Fase: Vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Tubi y FOX One

¿Cómo qudaron Cruz Azul vs Pachuca en el partido de ida de cuartos de final de Liga MX Femenil?

Cruz Azul no pudo aprovechar la ventaja de local en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, dejando ir la victoria en el Estadio Olímpico Universitario ante las campeonas, Tuzas de Pachuca.

Con marcador de 2-1, Pachuca salió con la ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, y será difícil que Cruz Azul logre eliminar a las Tuzas.

Así fue el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Pachuca inauguraron su serie de cuartos de final de la Liga MX Femenil en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul regresó a una Liguilla luego de 3 años sin calificar, mientras Pachuca llegó tras haberse coronado en el Clausura 2025.

Aerial Chavarin abrió el marcador a favor de Cruz Azul contra Pachuca, al minuto 11.

Tres minutos después, Charlyn Corral, empató el partido de cuartos de final al minuto 14.

Más tarde, Charlyn Corral puso el 1-2, logrando marcar su gol 24 en todo el torneo, contando fase regular y lo que va de la Liguilla del Apertura 2025.